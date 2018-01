2018-01-25 19:45:00.0

Handball-EM 2018 Nach Handball-EM-Aus: Was geschieht mit Bundestrainer Prokop?

Nach dem EM-Aus wird die Kritik an Bundestrainer Christian Prokop lauter. Ob er das Team weiter betreuen darf, ist fraglich. Der Coach machte sich schon vor dem Turnier angreifbar. Von Arne Wohlfarth

Das Publikum in der Arena von Neu-Ulm hat die Mannschaft gerade mit viel Applaus in Richtung Kroatien verabschiedet. Der letzte Test vor der Europameisterschaft verlief glänzend. 30:21 gegen Island. Die Frage nach der Leistungsfähigkeit des Titelverteidigers ist beantwortet, die nach der Zusammenstellung des Kaders noch nicht.

Christian Prokop, seit zehn Monaten Bundestrainer der deutschen Handballer, ist beseelt davon, neue Wege zu gehen, ruft seine Jungs noch einmal zusammen. Eine letzte Besprechung, ehe sie zwei Tage zu Hause Kraft tanken sollen. 20 Spieler blicken ihren Coach gespannt an. Dann lässt er die Katze aus dem Sack: Finn Lemke, Marian Michalczik, Rune Dahmke und Fabian Wiede bleiben zu Hause. Michalczik, Dahmke und Wiede sorgen kaum für Wirbel. Das Aus für Lemke besitzt aber eine Wucht, die Prokop unterschätzt hat.

ANZEIGE

Es ist sein größter Fehler. Wohl auch der Unnötigste. Vielleicht kostet er ihn sogar seinen Job. Denn diese Entscheidung setzt einen Prozess in Gang, der während des Turniers nicht mehr gestoppt werden kann. Eine Entfremdung zwischen Trainer und Mannschaft beginnt. Das Team kann in großen Teilen nicht nachvollziehen, warum ihnen der neue Chefcoach das Herz herausreißt. Lemke ist nicht bloß der Abwehrchef. Kein anderer in dieser Truppe besitzt ein höheres Standing als der 25-Jährige.

Handball-EM 2018: Deutschland scheitert krachend gegen Spanien

18 Tage später sitzt Prokop in Sveti Martin, rund 30 Kilometer nördlich von Varazdin gelegen, auf dem Podium. Sein Blick ist trüb. Er fühlt sich sichtlich unwohl. Es ist sein letzter Pressetermin bei dieser EM. Gleich geht es nach Hause. Heimreise statt Halbfinale. Deutschland ist krachend gescheitert. Frust bei den deutschen Handballern. Durch glückliche Umstände besaß das Team am Mittwochabend die Möglichkeit, mit einem Sieg gegen Spanien, doch das Halbfinale zu erreichen. Dort trifft Spanien nun auf Frankreich, Dänemark spielt gegen Schweden.

"Dass wir überhaupt die Chance hatten, aus eigener Kraft das Ding zu wuppen, war schon eigentlich ein Unding", sagt Torwart Silvio Heinevetter. Er denkt wohl in diesem Moment an die Niederlage gegen Dänemark und die glücklichen Remis gegen Slowenien und Mazedonien. Normalerweise ist man bei diesen Vorleistungen schon vor dem letzten Match raus. Doch die deutsche Mannschaft bekommt diesen Joker und verspielt ihn grandios.

Das war der deutsche EM-Kader Der 26-Jährige Andreas Wolff gilt als bester Torwart der Welt. Er spielt für den THW Kiel. Foto: Monika Skolimowska, dpa

Andreas Wolff: "Wir haben uns verhalten wie eine Schülermannschaft"

Nach dem 15:15-Zwischenstand (34.) kassiert der Titelverteidiger acht Tore in Folge – innerhalb von zehn Minuten. "Wir haben uns verhalten wie eine Schülermannschaft", schimpft Andreas Wolff hinterher. Viele seine Mitspieler stellen sich, sagen aber nicht viel. Von einem entrückten Verhältnis zu ihrem Trainer wollen sie in diesem Moment aber alle nichts wissen. "So einen Scheiß will ich nicht hören", echauffiert sich Patrick Groetzki.

"Die Leistungsträger haben es nicht geschafft, die Mannschaft zu führen", sagt Bob Hanning. Der Vizepräsident des Deutschen Handball-Bundes redet Klartext. Er nimmt auch die Spieler in die Pflicht. "Manche waren nicht in Form." Hanning will nun ausgiebig analysieren. "Ernst, ehrlich und hart zu uns selbst“, wie er sagt.

Deutschlands Handball-Erfolge 1 von 8 vorherige Seite nächste Seite

In den Jahren 1938, 1978 und 2007 wurde Deutschland Weltmeister im Handball.



Seit dem WM-Sieg 2007 reichte es nur noch für einen fünften Platz oder schlechtere Wertungen.



Europameisterschaften konnte Deutschland bisher zwei Mal gewinnen: 2004 in Slowenien und 2016 in Polen.



Für die EM 2014 in Dänemark konnten sich die Deutschen nicht qualifizieren.



Bei der EM 2018 in Kroatien scheiterte Deutschland vor dem Halbfinale und kam auf Platz neun.



Bei den Olympischen Spielen errangen die Deutschen nur einmal Gold: 1936 in Berlin.



Seitdem reichte es nur für zwei Silbermedaillen und eine Bronzemadaille.



Die nächste Chance auf einen Titel haben die Deutschen bei der WM 2019, die in Deutschland und Dänemark stattfindet.

Am Donnerstag stärkt er dem Bundestrainer, den er unbedingt haben wollte und für den er im Sommer 500.000 Euro Ablöse an den SC DHfK Leipzig überwies, den Rücken. "Er steht für mich nicht zur Disposition. Das Ziel ist es, mit ihm weiterzumachen." Während des Turniers hat er ihn so manches Mal öffentlich vorgeführt.

Handball-EM 2018: Prokop hilft seiner Mannschaft nicht, er verunsichert sie

Auch das gehört zu der Geschichte dieser zwei Wochen von Kroatien, in denen Prokop von Beginn an verkrampft wirkt. Er hilft seiner Mannschaft zu wenig, er verunsichert sie vielmehr. Der Leipziger, der noch einen Vertrag bis 2022 besitzt, lässt einstige Stammkräfte wie Steffen Fäth und Julius Kühn anfangs links liegen, baut unter anderem auf Maximilian Janke, der dieses Vertrauen nie zurückzahlt. Prokop findet keine Stammformation, richtet seine Taktik viel zu sehr nach dem Gegner aus.

Das sind die Stars der Handball-EM Er ist der Ausnahmespieler der französischen Nationalmannschaft: Nikola Karabatić (blaues Trikot). 2016 wurde er bereits zum dritten Mal als Welthandballer ausgezeichnet. Foto: AFP,THOMAS SAMSON

Der eine oder andere erzählt hinter vorgehaltener Hand, dass der Coach alles bis ins kleinste Detail vorgibt, immer das letzte Wort haben will. "Ich habe bei diesem Turnier viele Erfahrungen sammeln können. Viel Negatives, aber daraus muss ich jetzt meine Schlüsse ziehen", sagt Prokop, ehe er sich auf die Heimreise begibt. Dass er Finn Lemke zunächst nicht in seinen 16er-Kader berufen hat, sieht er immer noch nicht als Fehler. Schließlich hat er ihn ja nach zwei Spielen nachnominiert. "Eine richtige Korrektur", nennt er das. Eine, die zu spät kam. Die Risse waren nicht mehr zu kitten.