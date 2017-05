2017-05-01 18:18:25.0

Fußball Nach der Klatsche beim FCA: HSV plant Kurz-Trainingslager

Die 0:4-Pleite beim FC Augsburg hat beim Hamburger SV Wunden hinterlassen. Die sollen nun in einem Kurz-Trainingslager geleckt werden. Damit hat der FCA gute Erfahrungen gemacht.

Es war kein sonderlich erbaulicher Nachmittag für den Hamburger SV: Beim FC Augsburg steckten die Hanseaten eine deutliche 0:4-Klatsche ein und rutschten damit auf den Relegationsplatz 16 ab. Nun scheint man in Hamburg nach einem Mittel zu greifen, auf das auch der FC Augsburg in einer ähnlichen Krisensituation gesetzt hat: ein Kurz-Trainingslager.

Das bestätigte HSV-Sportdirektor Jens Todt auf kicker.de: "Wir prüfen Optionen." Eine Entscheidung wird am Dienstag erwartet. HSV-Trainer Markus Gisdol hatte in der Vorwoche noch bestritten, an ein Trainingslager zu denken. Die Pleite in Augsburg scheint ein Umdenken bewirkt zu haben.

Positive Erfahrungen mit Kurz-Trainingslagern hat man in Hamburg bereits gemacht. Nach seinem Amtsamtritt im vergangenen Jahr hatte Gisdol als damaliger Tabellenletzter ein kurzzeitiges Trainingscamp in Barsinghausen belegt. Auch sein Vorgänger Bruno Labbadia hatte im Saisonfinale 2015 auf die Besinnung in einem Trainingslager gesetzt: Der HSV war mit Labbadia damals gleich zweimal die Sportschule Malente besucht. Das Ergebnis: Um Haaresbreite entging der HSV damals dem Abstieg in die zweite Liga. Nach einem 1:1 in Hamburg gelang den Hamburgern in der letzten Minute des Rückspiel der Treffer zum 1:1. In der Verlängerung schafften die Hamburger das 2:1.

Auch der FC Augsburg gelang nach dem Kurz-Trainingslager ein Sieg

Auch der FC Augsburg hatte in dieser Saison schon ein Kurz-Trainingslager eingelegt: Nach den drei Niederlagen gegen den FC Bayern, Ingolstadt und Hertha BSC hatte der Verein vor zweieinhalb Wochen ein Kurz-Trainingslager in Grassau am Chiemsee belegt - mit zählbarem Erfolg. Im nächsten Heimspiel gegen den 1. FC Köln gelang ein 2:1-Sieg.

