Hochzeit Nationalspieler Mario Götze hat sich verlobt

Sportlich läuft es für Nationalspieler Mario Götze nicht so gut, privat dafür offenbar umso besser: Der 25-Jährige und seine Lebensgefährtin Ann-Kathrin Brömmel werden heiraten.

Für Fußballprofi Mario Götze lief es zuletzt auf dem Fußballplatz nicht ganz optimal: Wegen einer Stoffwechselerkrankung verpasste er die komplette Rückrunde und bereitet sich derzeit auf die neue Bundesligasaison vor. Aus privater Sicht kann der 25-Jährige offenbar aber nicht klagen: Er und seine Freundin Ann-Kathrin Brömmel (27) haben sich verlobt.

Die Agentur des Models bestätigte die Verlobung der beiden am Freitag. Schon zuvor hatte es Spekulationen darüber gegeben: Götze hatte auf seinem Instagram-Profil ein Foto mit seiner Freundin gepostet.

Darauf sind die beiden in Abendgarderobe zu sehen: Das Paar küsst sich bei Kerzenschein vor einem Swimmingpool. Das Bild kommentierte Götze selbst mit einem Herz- und ein Ringsymbol.

Bleibt zu hoffen, dass die erfreulichen Nachrichten Götze bei seinem Comeback auf dem Fußballplatz helfen. Wann genau Götze, der vor einigen Jahren noch als eines der größten Talente im Weltfußball galt, seinem Team Borussia Dortmund wieder zur Verfügung steht, ist noch unklar. 2014 hatte er sich einen Eintrag in die Fußball-Geschichtsbücher gesichert und die deutsche Nationalmannschaft im WM-Finale gegen Argentinien zum 1:0-Sieg geschossen. Danach ging es sportlich bergab.

Ann-Kathrin Brömmel hatte mit Mario Götze schon den WM-Sieg gefeiert

Bei den Feierlichkeiten nach dem WM-Triumph hatte Ann-Kathrin Brömmel an seiner Seite gefeiert. Das 27-jährige Model hatte in diesem Jahr bei der RTL-Tanzshow "Let's Dance" teilgenommen. Die beiden sind seit mehreren Jahren ein Paar. Zuletzt hatten sie gemeinsam die kirchliche Hochzeit von Nationaltorhüter Manuel Neuer in Italien besucht. AZ

