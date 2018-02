2018-02-03 08:10:00.0

American Football Nick Foles ist der unerwartete Star beim Super Bowl

Nick Foles galt schon als gescheitert. Nun aber steht er im Finale der NFL. Im Super Bowl trifft er mit seinem Team, den Philadelphia Eagles, auf die New England Patriots. Von Tobias Kamberg

Lediglich um Tom Brady waren in dieser Woche von Minnesota mehr Menschen versammelt als um Nick Foles. Traditionell sind die Quarterbacks eines Footballteams ohnehin die gefragtesten Personen. Doch während der Spielmacher der New England Patriots diesen Wahnsinn bereits zum achten Mal erlebte, waren Interview-Stunden in dieser Größenordnung für den 29 Jahre alten Quarterback der Philadelphia Eagles Neuland. „Ich werde euch nicht anlügen. Ich habe mich vorher im Internet informiert, wie das hier aussieht und wie dieser ,Media Day‘ abläuft“, sagt Foles. „Aber ich habe in den vergangenen Tagen gut schlafen können und werde das auch für den Rest der Woche können.“

Die Karriere des Nicholas Edward Foles

Fast alle Augen richten sich derzeit auf ihn, Nicholas Edward Foles. 1989 in Texas geboren, an der Universität von Arizona ausgebildet und 2012 in der dritten Runde der alljährlichen Spielerauswahl (Draft) von den Eagles geholt. Doch der Durchbruch blieb ihm vorerst verwehrt. 2015 wechselte Foles nach St. Louis. Doch weder dort noch ein Jahr später in Kansas City konnte er überzeugen. Und so führte sein Weg zurück nach Philadelphia. Verrückte Wendungen in einer eigentlich vielversprechenden Karriere.

Doch auch 2017 begann für den Mann mit der Trikotnummer neun in der zweiten Reihe. Erst als Carson Wentz, der etatmäßige Quarterback, Mitte Dezember mit einem Kreuzbandriss ausfiel, übernahm Foles das Kommando – und führte sein Team ins große Finale, das in der Nacht von Sonntag auf Montag (0.30 Uhr/ProSieben) stattfindet. „Er kann auf demselben Level spielen wie Carson“, sagt Stephen Foster, einst Trainer von Foles in der Highschool. „Und das hat er doch auch bewiesen. Gegen Atlanta und gegen Minnesota in den Play-off-Spielen“ versucht Foster in diesen Tagen die noch immer Zweifelnden von seinem ehemaligen Schüler zu überzeugen.

Ist Foles dem Druck gewachsen?

Drei Touchdowns, keine Interception, rund 600 geworfene Yards Raumgewinn – die Play-off-Statistiken in diesem Jahr lesen sich beeindruckend. Doch in den drei letzten regulären Saisonspielen hatte Foles Probleme, fand seinen Rhythmus nicht. „Nick hat seine Sache gut gemacht, egal, was alle anderen sagen. Auch vor den Play-offs schon. Es ist gut, wenn du einen zweiten Quarterback von seinem Format in deinem Team hast“, erklärt Eagles-Kicker Jake Elliott.

Dennoch zweifeln viele Experten weiter daran, ob Foles dem Druck im Super Bowl gewachsen ist. Vor allem, wenn es gegen Brady und die Patriots geht. Wer den 29-Jährigen in dieser Woche aber genau beobachtet hat, sah einen selbstbewussten und entspannten Footballprofi, der den Hype um seine Person aufzusaugen versucht, um diesen im Spiel in positive Energie umzusetzen.