2017-06-28 12:58:23.0

Tennis Paolo Maldini feiert Debüt als Tennis-Profi - mit 49 Jahren

Als Abwehrspieler war der Italiener eine Legende bei seinem Heimatklub AC Mailand - nun gab er als Tennisspieler sein Debüt. Das verlief allerdings nicht unbedingt erfreulich.

Paolo Maldini ist eine Legende im internationalen Fußball: Zwischen 1984 und seinem Karriereende 2009 machte er 647 Ligaspiele für den AC Mailand, den Verein seiner Geburtsstadt. Das einzige Team, für das er neben dem AC noch auflief, war die italienische Nationalmannschaft: Hier kommt er auf 126 Spiele. Eine neue Erfahrung stand für ihn nun beim beim ATP-Challenger-Turnier in Mailand an: Zusammen mit seinem Trainer Stefano Landonio hatte er über ein Qualifikationsturnier einen Platz im Doppelfeld des Turniers ergattert.

Auch wenn der 49 Jahre alte Maldini und sein 46 Jahre alter Doppelpartner Landonio nicht mehr die Jüngsten sind: Maldini hatte im Vorfeld betont, dass das Spiel für ihn alles andere als eine Spaßveranstaltung darstellt. "Ich verspüre beim Tennis den Drang, mich ständig zu verbessern. Es treibt mich an, immer weiter zu spielen, mehr als der Gegner." Wenn es danach geht, hat die Partie in Mailand viel Motivation für den Ex-Kicker geboten.

ANZEIGE

Denn nach 42 Minuten war das Spiel schon zu Ende: Die beiden Italiener hatten gegenüber dem Duo Tomasz Bednarek (Polen) und David Pel (Niederlande) mit 1:6 und 1:6 das Nachsehen. Als prominenter Besucher vor Ort zeigte sich der ehemalige Milan-Spieler Clarence Seedorf. Mit dem Niederländer hatte Maldini 2003 und 2007 jeweils die Champions League gewonnen und war jeweils zweimal italienischer Meister (2004, 2011) und Superpokalsieger (2005, 2012) geworden. Insgesamt kommt Maldini übrigens auf sieben Meisterschaften - alle natürlich mit "seinem" AC Milan.

Maldini ist übrigens nicht der erste Spitzensportler, der es nach dem Abschluss seiner ersten Karriere auch in einer anderen Sportart schafft, hochklassig zu spielen. Auch der einstmals beste Basketballspieler der Welt, Michael Jordan, wagte einen Ausflug in den Baseball. Die ehemalige Bundesligastürmer Axel Kruse und Manfred Burgsmüller traten als Kicker beim American Football an. Der ehemalige Skifahrer Luc Alphand holte nicht nur Olympia-Bronze, sondern siegte 2006 als Rallye-Pilot auch bei Paris-Dakar. Der ehemalige FCA-Spieler und türkische Nationalstürmer Ilhan Mansiz stand als Eiskunstläufer sogar kurz davor, die Türkei bei den Olympischen Spielen vertreten zu können. eisl