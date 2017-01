2017-01-28 16:48:37.0

Ski-WM in Tarvisio Paralympics-Siegerin Schaffelhuber holt zweites WM-Gold

Bei der alpinen Ski-WM der Behindertensportler in Tarvisio hat sich Anna Schaffelhuber ihre zweite Goldmedaille geholt.

Die fünfmalige Paralympics-Siegerin Anna Schaffelhuber hat bei der alpinen Ski-WM der Behindertensportler in Tarvisio ihre zweite Goldmedaille geholt. Nach ihrem ersten Abfahrtstitel überhaupt setzte sich die 23-jährige Monoski-Fahrerin am Samstag auch in der Super-Kombination durch. Bei ihrem insgesamt achten WM-Gold verwies sie ihre österreichische Dauerrivalin Claudia Lösch mit 5,98 Sekunden Vorsprung klar auf Rang zwei. Bronze sicherte sich Schaffelhubers Teamkollegin Anna-Lena Forster (+ 6,61 Sekunden).

Monoski-Fahrerin Schaffelhuber sichert sich dritte Medaille

Für Schaffelhuber war es die dritte Medaille im dritten Rennen. Sie hatte zudem im Super G hinter Lösch Silber geholt.

Andrea Rothfuss, Slalom-Paralympics-Siegerin 2014 in Sotschi, holte in der stehenden Klasse beim dritten Titelgewinn der Französin Marie Bochet die Silber-Medaille. Sie hatte zuvor schon Silber in der Abfahrt und Bronze im Super G gewonnen. dpa