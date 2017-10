2017-10-02 13:36:24.0

WM 2018 Pech für Löw: Abschluss der WM-Qualifikation ohne Topstürmer Werner

Die deutsche Nationalmannschaft muss in der Qualifikation für die WM 2018 in Russland auf Timo Werner verzichten.

Titelverteidiger Deutschland muss den letzten Schritt zur Fußball-Weltmeisterschaft in Russland ohne seinen neuen Topstürmer Timo Werner vollziehen. Der Leipziger musste Bundestrainer Joachim Löw am Montag für die abschließenden Qualifikationsspiele gegen Nordirland und Aserbaidschan absagen. Der 21 Jahre alte Werner fällt nach Angaben seines Vereins RB Leipzig wegen einer Blockade der Halswirbelsäulenmuskulatur und des Kiefergelenks aus. Der Stürmer fehlte bereits am Sonntag beim Leipziger Auswärtssieg in Köln. Löw verzichtet nach DFB-Angaben auf eine Nachnominierung. Der Kader, der sich am Dienstag in Frankfurt trifft, umfasst damit noch 22 Akteure. dpa