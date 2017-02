2017-02-28 20:18:14.0

DFB Pokal Pokalspiel zwischen Lotte und Borussia Dortmund abgesagt

Der DFB hat das Pokalspiel zwischen dem Drittligisten SF Lotte und Borussia Dortmund abgesagt. Der Platz ist unbespielbar.

Das DFB-Pokalspiel zwischen dem Underdog SF Lotte und Borussia Dortmund findet nicht statt. Das teilte der Deutsche Fußballbund (DFB) am Dienstagabend mit. Als Grund nannte der Verband die schlechten Platzverhältnisse in Lotte. Dort hatte es stark geschneit. Das Spiel soll laut DFB so schnell wie möglich nachgeholt werden. Spekuliert wurde bereits über den 14. März.

"Bei den Platzverhältnissen ist kein sicheres Spiel gewährleistet. In Absprache mit dem Schiedsrichter-Team und den beiden Mannschaften wurde die Partie abgesagt. Ein Nachholtermin ist noch nicht bekannt", sagte DFB-Sprecher Stefan Eiermann. "Ich stehe mit meinem Namen für die Gesundheit der Spieler und kann es nicht verantworten, hier anzupfeifen", sagte Schiedsrichter Felix Brych. "Der Platz ist völlig durchweicht. Es gab viel Regen in der Nacht, dazu kam die heftige Schneeschauer vor dem Spiel. Beide Mannschaften haben die Entscheidung mitgetragen", ergänzte Brych in der ARD.

Wegen Schnee: Platz ist stark beschädigt

Den Zuschauern passte die Entscheidung. Erst kurz vor dem Anpfiff, um 20.12 Uhr erfuhren sie von der Absage. Viele waren da schon im Stadion. Ein lautes Pfeifkonzert war die Folge. Lotte entschuldigte sich auf dem Kurznachrichtendienst Twitter für die Absage.

Der Rasen in dem 10.059 Zuschauer fassenden Frimo Stadion war schon vor den Schnee- und Regenfällen am Dienstag stark beschädigt. Zuvor blieb schon der Teambus der Dortmunder beim Wenden auf einem Acker stecken. Er musste mit eine Traktor aus dem Matsch gezogen werden. Die Spieler bekamen davon nichts mit. Sie waren zu dem Zeitpunkt noch im Hotel.

Wir möchten uns bei allen Fans und Helfern entschuldigen. Sobald wir Morgen mehr wissen, geben wir es bekannt. https://t.co/gETGqT15Ap — Sportfreunde Lotte (@SF_Lotte) 28. Februar 2017

Schon am Wochenende musste ein Spiel ausfallen

Bereits am Wochenende war das Ligaspiel gegen den Chemnitzer FC wegen der Witterungs- und Platzverhältnisse in dem 10.059 Zuschauer fassenden Frimo Stadion in Lotte ausgefallen. Eventuell muss das Team beim Nachholspiel deshalb auf ein anderes Stadion ausweichen.

Das forderte auch BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke: "Kein Vorwurf an Lotte, aber wenn man den Rasen über Monate hinweg gesehen hat, muss man sagen, dass der Rasen kaputt ist und das auch in den nächsten Wochen nicht besser wird." gioe/dpa