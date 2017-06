2017-06-24 19:09:02.0

Confed Cup 2017 Portugal und Mexiko im Confed-Cup-Halbfinale - Aus für Russland

Portugal und Mexiko sind die beiden ersten Halbfinalisten beim Confed Cup 2017. Gastgeber Russland ist in der Vorrunde ausgeschieden, das kam schon lange nicht mehr vor.

Die ersten beiden Halbfinalisten beim Confederations Cup 2017 stehen fest: Portugal und Mexiko sind eine Runde weiter. Gastgeber Russland hingegen ist durch ein 1:2 (1:1) gegen die Mexikaner schon in der Vorrunde ausgeschieden. Nach der Führung für Russland durch Alexander Samedow drehten Nestor Araujo (30.) und Hirving Lozano (52.) am Samstag in Kasan die Partie zugunsten von Mexiko. Portugal sicherte sich parallel in St. Petersburg durch ein 4:0 (2:0) über Neuseeland Rang eins in der Gruppe A. Weltfußballer Cristiano Ronaldo (33./Foulelfmeter), Bernardo Silva (37.), André Silva (80.) und Nani (90.+1) erzielten die Tore für den Europameister.

Russlands Fußball-Nationalmannschaft ist als erstes Team seit 16 Jahren beim Confed Cup im eigenen Land bereits in der Vorrunde gescheitert. Die Sbornaja schied nach einem 1:2 gegen Mexiko am Samstag in Kasan in der Gruppenphase aus. Seit das Turnier 1997 von der FIFA in dem Format mit acht Mannschaften gespielt wird, passierte dies nur Saudi-Arabien gleich bei der Premiere und Co-Ausrichter Südkorea im Jahr 2001.

In der Gruppe B genügt dem umformierten Weltmeister Deutschland am Sonntag gegen Kamerun ebenso ein Unentschieden zum Weiterkommen wie dem punktgleichen Spitzenreiter Chile im Duell mit Australien. dpa

