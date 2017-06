2017-06-07 07:08:26.0

Deutschland - Dänemark Pressestimmen zum 1:1 - "Für ein paar Erkenntnisse gut"

Joshua Kimmich rettet der DFB-Elf im Testspiel gegen Dänemark ein Unentschieden. Wozu war dieses Spiel einer zusammengewürfelten Mannschaft jetzt wirklich gut? Die Pressestimmen.

1:1 endet das Testspiel der deutschen Nationalelf gegen den EM-Finalgegner von 1992, die Dänen. Joshua Kimmich rettete die Elf, die mit sechs Debütanten viel Neues probierte (hier der Spielbericht). Welche Erkenntnisse brachte die Partie in Kopenhagen, die ein Testlauf für den Confed-Cup (ab 17. Juni) war? Die Pressestimmen im Überblick.

Deutschland gegen Dänemark - die Pressestimmen zum 1:1

"Bundestrainer Joachim Löw nutzte die Partie für jede Menge Experimente, insgesamt sechs Akteure liefen zum ersten Mal für das DFB-Team auf. Nach einem müden Start fand sich die kaum eingespielte Mannschaft, hinterließ insgesamt einen frischen Eindruck und belohnte sich durch einen herrlichen Fallrückzieher von Kimmich." Kicker

"Kimmich, Dänen hast Du es gezeigt! Wirklich Pluspunkte sammelt nur der Torwart. Trapp zeigt zwei Sensations-Paraden gegen Vestergaard (15.) und Poulsen (53.). Samstag gegen San Marino in der WM-Qualifikation steigt der zweite Versuch – da sollte es dann auch vor dem Tor keine Magerkost mehr geben …" Bild (Finden sie hier die Einzelkritik)

"Es schien den Spielern Freude zu bereiten, den Ball bei Sturm und Regen übers Grün des Bröndby-Stadions zu führen. Technisch waren sie den Dänen überlegen. Es zeigte sich, dass man mit den Instinkten taktisch wie spielerisch gut ausgebildeter Fußballprofis eine gute Figur machen kann gegen ein solides, nicht sonderlich spielfreudiges Team wie das der Dänen." Süddeutsche Zeitung

"Die neu formierte deutsche Nationalmannschaft ist vor dem Confed Cup noch auf Formsuche. Nach zahlreichen Chancen rettet das DFB-Team in Dänemark ein Remis. Joshua Kimmich krümmte sich vor Schmerzen. Aber nicht nur Kimmich, sondern das gesamte, für den anstehenden Confed Cup in Russland neu formierte DFB-Team hatte sich nach einer über weite Strecken ordentlichen Vorstellung ein Lob verdient." Sport 1

"Für ein paar Erkenntnisse war die Partie, die Löw abschließend noch als "Aufwärmprogramm nach der längeren Pause" bezeichnete, dann doch gut. Etwa die, dass Kevin Trapp ein Torhüter ist, der in den meisten Ländern die Nummer eins wäre." Spiegel Online

"Dass sich vor allem die Offensive in den kommenden Tagen noch weiter finden muss, ist aber nachvollziehbar. Im WM-Qualifikationsspiel am Samstag in Nürnberg gegen San Marino hat Deutschlands Alternativ-Anzug eine weitere Gelegenheit dazu." Ran