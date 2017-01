2017-01-23 07:45:00.0

Reaktionen Pressestimmen zum Aus: "Handball-Deutschland steht unter Schock"

Dagur Sigurdsson hat den deutschen Handball in die Weltspitze zurückgeführt. Der Isländer verlässt den DHB aber ohne das erhoffte WM-Edelmetall. Die Pressestimmen.

"Eine über weite Strecken hochnervöse DHB-Auswahl ist im Achtelfinale der Handball-WM an den eigenen Nerven gescheitert. Nach der überraschenden 20:21 (10:9)-Achtelfinalpleite gegen Katar muss der Europameister die Heimreise antreten und verpasst die erste WM-Medaille seit zehn Jahren." Sportschau.de

"Als Titelkandidat waren die deutschen Handballer zur WM nach Frankreich gereist. Dort war nun schon im Achtelfinale Schluss. Das Aus war überraschend - aber auch leichtfertig selbst verschuldet." Spiegel Online

"Handball-Deutschland steht unter Schock! Die DHB-Auswahl ist bei der WM völlig unerwartet schon im Achtelfinale ausgeschieden. Nach fünf Siegen in Folge in der Gruppenphase setzt es ausgerechnet dann, als es darauf ankommt, die erste Pleite." Bild.de

"In einem zähen Spiel unterlag Deutschland Katar mit 20:21 (10:9) und verpasste damit die Revanche für das WM-Aus von vor zwei Jahren. Gegen ein Katar, das seine beste Turnierleistung zeigte, tat sich der Europameister lange Zeit vor allem vorne extrem schwer, lag aber meist in Führung, gab diese in der Schlussphase aber aus der Hand und schied aus. kicker.de

"Deutschlands Traum vom WM-Titel ist früh geplatzt. Gegen Katar setzt es eine überraschende Niederlage. Der Bundestrainer zeigt sich geschockt. Sein Torwart spricht Klartext und wittert eine Verschwörung." Welt Online

"Nach der 20:21-Niederlage endete der Gold-Traum der Bad Boys im Achtelfinale. Der Mannschaft von Dagur Sigurdsson fehlten im Angriff die Ideen, Katars Torhüter Saric brachte die Deutschen zudem zur Verzweiflung. Im Angriff glänzte Rafael Capote mit neun Treffern." Sport1.de

"Deutschland ist bei der Handball-WM in Frankreich gegen Katar gescheitert und verlor mit 20:21. Viel habe nicht zusammengepasst am heutigen Tag, sagte ARD-Handball-Experte Thorsten vom Wege im DLF. Die deutsche Mannschaft habe möglicherweise zu früh mit dem Spiel abgeschlossen. Zudem habe Trainer Dagur Sigurdsson in der entscheidenden Phase auf eine Auszeit verzichtet." Deutschlandfunk.de

"Umso wichtiger ist es, dass der DHB nun aus dem Scheitern die richtigen Schlüsse zieht. Noch immer ist der Fundus an Top-Spielern mit deutschem Pass riesig groß. Es ist richtig, bei der EM im nächsten Jahr Edelmetall anzustreben. Der neue Bundestrainer – Christian Prokop bleibt weit vor Markus Baur der Wunschkandidat – wird eine extrem lernwillige, leicht zu führende Mannschaft übernehmen." Sportbild.de

"Auf den neuen Bundestrainer, der aller Voraussicht nach Christian Prokop heißen wird, wartet also ein anspruchsvoller Job. Routinier Holger Glandorf wird das von außen beobachten. Der Flensburger glaubt trotz des Rückschlags an eine glorreiche Zukunft: "Ich hoffe, die Jungs lernen daraus und kommen gestärkt wieder." n-tv.de