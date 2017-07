2017-07-03 07:06:37.0

Confed-Cup 2017 Pressestimmen zum DFB-Titel: "Weltmeister, U21-Europameister, Confed-Cup-Sieger"

Beim Confed-Cup 2017 hat Deutschland den Titel gegen Chile gewonnen. Den Pressestimmen zufolge war der Sieg verdient - auch weil Deutschland gekämpft hat.

"Mit dem ersten Gewinn des Confed-Cup-Pokals hat das DFB-Perspektivteam den deutschen Fußballsommer vergoldet. Zwei Tage nach dem EM-Titelgewinn der U21-Junioren führte der Gladbacher Lars Stindl in der 20. Spielminute mit seinem dritten Turniertor das jüngste Team im Endspiel am Sonntagabend vor 57 268 Zuschauern in St. Petersburg zum 1:0 (1:0) gegen Südamerika-Meister Chile." Süddeutsche.de

"Deutschland hat gleich mehrere Spieler, die den arrivierten Weltmeistern von 2014 Druck machen können. Viele Akteure der zuvor noch belächelten "B-Elf" erbrachten den Qualitätsnachweis internationaler Reife. Im Finale konnte man ihre Fortschritte wie unterm Brennglas erkennen: Taktisch flexibel, spielerisch reif, im Angriff effizient (drei Schüsse aufs Tor im Endspiel) und mit der nötigen Wettkampfhärte ausgestattet - da scharren gleich mehrere fähige Leute in der zweiten Reihe des DFB-Kaders mit den Hufen." Spiegel Online

"Stark, wie es die junge Mann­schaft (24,7 Jahre im Schnitt) nach der Füh­rung gegen die har­ten und er­fah­re­nen Süd­ame­ri­ka­ner (30,3) mach­te. Und sich nicht von „Krie­ger“ Vidal und den an­de­ren Chi­le­nen ein­schüch­tern lie­ßen. Und wer kann nun auf ein WM-Ti­cket hof­fen? Löw: „Jeder Spie­ler, der hier mit dabei war, hat nun eine bes­se­re Po­si­ti­on.“ Welt­meis­ter, U21-Eu­ro­pa­meis­ter, Con­fed-Cup-Sie­ger – jetzt sind wir (fast) alles!" bild.de

Pressestimmen: Deutschland hat glänzende Nachwuchsspieler

"Die Welt verzweifelt an Deutschlands riesigem Potenzial. Der deutsche Fußball steht vor einer grandiosen Zukunft. Die U21 gewinnt den EM-Titel, die Nationalelf ohne Stars den Confed-Cup. Die Konkurrenz erschaudert, das Gerangel um die WM-Plätze wird heftig." Welt Online

"Für Deutschland war es die dritte Teilnahme an einem Confederations Cup und das erste Endspiel. "Unglaublich. Dafür, dass der Confed-Cup vorher belächelt wurde, war heute ganz schön Feuer drin", sagte Kapitän Julian Draxler, der als bester Spieler des Turniers geehrt wurde. "Jetzt können wir endlich, endlich in den verdienten Urlaub - und nehmen sogar noch einen Pokal mit!" Sportschau.de

"Als das anfangs verlachte deutsche Perspektivteam seinen märchenhaften Ritt durch den FIFA Confederations Cup 2017 mit dem historischen ersten Titel gekrönt hatte, war der Jubel gewaltig. Das WM-Vorspiel hat Deutschland durch ein 1:0 (1:0) im Finale gegen Chile gewonnen - in einem Jahr soll der erneute WM-Coup folgen." Sport1

"Testsieger: Chile kämpfte, Chile kratzte und Chile biss. Biss sich allerdings auch die Zähne aus an einer deutschen Mannschaft, die sich eiskalt und hochverdient den Confed Cup schnappte." 11Freunde

"Deutschland hat mit dem überraschenden Triumph im Confed Cup die perfekte Generalprobe für die WM 2018 hingelegt. Das 1:0 im Finale gegen Chile war die Krönung eines bärenstarken Turniers und ein Erfolg, mit dem niemand rechnen konnte." Eurosport

