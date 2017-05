2017-05-20 08:25:15.0

Boxen Profiboxer Daser besiegt Ex-Weltmeister Afolabi

Profiboxer Mario Daser hat am Freitagabend Ola Afolabi besiegt. Damit gewann er die internationale Meisterschaft des Verbandes IBO im Cruisergewicht.

Profiboxer Mario Daser hat die internationale Meisterschaft des Verbandes IBO im Cruisergewicht gewonnen. Der 28 Jahre alte Wahl-Hamburger besiegte am Freitagabend in Hamburg den früheren IBO-Weltmeister Ola Afolabi aus Großbritannien durch technischen K.o. in der dritten Runde. Der Trainer des Briten warf das Handtuch, nachdem sein Schützling zum zweiten Mal angezählt worden war. Der Kampf stand auf schwachem Niveau.

Daser hat seine 13 Profikämpfe allesamt gewonnen. Für den gebürtigen Münchner war es beim Dinnerboxen vor 5500 Zuschauern in der Barclaycard-Arena der Hansestadt der erste Profikampf gegen einen namhaften Gegner. Afolabi hatte seine Karriere vor 15 Monaten beendet und gab nun sein Comeback. Daser war bislang nur im Bierzelt gegen unterklassige Rivalen angetreten. Afolabi musste in seinem 32. Kampf die sechste Niederlage hinnehmen.

Igor Michalkin holt sich IBO-Titel im Halbschwergewicht

In einem WM-Kampf holte sich der Russe Igor Michalkin den vakanten IBO-Titel im Halbschwergewicht. Der 31 Jahre alte Kämpfer vom Hamburger Promoter Erol Ceylan setzte sich gegen Ex-Champion Thomas Oosthuizen aus Südafrika einstimmig nach Punkten (118:109, 118:110, 118:110) durch.

Lokalmatador Sebastian Formella siegte unter dem Jubel der Zuschauer gegen Denis Krieger aus Hamburg einstimmig nach Punkten (98:92, 97:92, 97:92) und sicherte sich den kontinentalen Titel der IBO. dpa