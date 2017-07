2017-07-02 22:15:30.0

Fußball Reaktionen zum Confed-Cup-Finale Chile gegen Deutschland

Deutschland holt zum ersten Mal den Confederations Cup. Die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw setzte sich 1:0 gegen Südamerika-Meister Chile durch.

Mit dem ersten Gewinn des WM-Testlaufs hat das Perspektivteam des Weltmeisters den deutschen Fußballsommer vergoldet. Die Nationalmannschaft gewann den Confed-Cup 2017 mit einem 1:0 gegen Chile. Das sind die ersten Reaktionen:

Kapitän Julian Draxler: "Das ist unglaublich. Ich glaube dafür, dass der Confederations Cup am Anfang etwas belächelt wurde, war ganz schon Feuer im Finale." Und weiter: "Man kann unheimlich viel lernen. Für mich war das Turnier auch sehr wichtig, weil ich in eine neue Rolle geschlüpft bin."

Chiles Kapitän Claudio Bravo: "Wir haben viel gelernt. Wir haben alles gegeben. Es war ein großes Spiel und kein großer Unterschied zwischen den beiden Mannschaften. Ich bin sehr traurig, dass wir den Titel nicht gewonnen haben."

Weltmeister Thomas Müller: "Super gemacht, @DFB_Team !! Gratulation zum Sieg beim #ConfedCup2017! Viel Spaß beim Feiern"

Weltmeister Mats Hummels: "Wie geil ist das denn"

Weltmeister Mesut Özil: "Das ist wirklich beeindruckend. Erst die U21, nun auch ConfedCup Champions. Wow!!!"

DFL-Präsident Dr. Reinhard Rauball: "Nach dem EM-Titel für die U21 ist der Confed-Cup-Sieg für die ebenso junge A-Nationalmannschaft ein weiterer großartiger Erfolg für den deutschen Fußball. Gratulation an Bundestrainer Joachim Löw und sein Team, das mit seinem Auftreten imponiert hat. Für alle Beteiligten wird das Erlebte eine rundum positive und wertvolle Erfahrung sein."

DFL-Geschäftsführer Christian Seifert: "Glückwünsche an Bundestrainer Joachim Löw und seine junge Mannschaft zu diesem bemerkenswerten Erfolg - zusammen mit dem EM-Titel der U21 ein großartiges Wochenende. Die erfreuliche Vielzahl an Talenten in beiden Mannschaften zeigt die guten Perspektiven für den deutschen Fußball. Auch das A-Team hat spielerisch und in punkto Einstellung begeistert."

Weltmeister Benedikt Höwedes: "Testsieger! Trinkt einen für mich heute mit! Freu mich sehr!"

Weltmeister Philipp Lahm: "Verdienter Sieger des Confed-Cups! Glückwunsch @DFB_Team, ich freue mich schon auf die kommenden Jahre euch weiter zuzusehen"

Weltmeister Jerome Boateng: "... und da ist die nächste Trophäe. Yesss, Gratulation boys!!!"

