2017-02-01 10:32:00.0

Super Bowl 2017 Regeln für Anfänger: So funktioniert Football

Touchdown, Quarterback, Kick-off: Am Sonntag steigt der Super Bowl 2017. Doch wie funktioniert die Sportart Football eigentlich? Ein Überblick über die wichtigsten Regeln.

Nur noch wenige Tage, dann findet im NRG Stadium in Houston in Texas der Super Bowl 51 statt. Die New England Patriots treffen auf Atlanta Falcons. Während es für die Falcons erst die zweite Teilnahme am Super Bowl ist, ist das Team aus Denver bereits zum neunten Mal dabei.

Die Partie der beiden Mannschaften beginnt am Sonntag, 5. Februar, um 18.30 Uhr Ortszeit (0.30 Uhr in Deutschland). Doch was wird dort eigentlich gespielt? Ein kleiner Überblick über die Footballregeln, damit Sie beim Super Bowl 2016 auch mitreden können.

ANZEIGE

Was ist das Ziel des Spiels?

Ziel des Spiels ist es - wie bei den meisten Ballsportarten - mehr Punkte zu erzielen als der Gegner. Punkte gibt es unter anderem, wenn ein Spieler den Football in die gegnerische Endzone transportiert oder kickt. Ziel der gegnerischen Mannschaft ist es, das Team in Ballbesitz zu stoppen.

Wie groß ist das Spielfeld?

Das Spielfeld ist beim American Football 100 Yards lang und 53,3 Yards breit. Ein Yard entspricht rund 0,9 Meter. Das Spielfeld ist nach Yards unterteilt. Alle zehn Yards befindet sich eine Linie. Am Ende des Spielfelds befindet sich auf beiden Seiten eine zehn Yards lange Endzone, an deren Ende jeweils ein Tor steht.

Touchdown & Co.: Football-Regeln im Überblick

Wie lange dauert ein Football-Spiel?

Beim Football dauert ein Spiel viermal 15 Minuten. Ist das Spiel unterbrochen - etwa weil ein Spieler den Spieler der anderen Mannschaft, der in Ballbesitz war, zu Boden gebracht hat - wird die Zeit angehalten. Nach dem ersten und dritten Viertel werden die Seiten gewechselt.

Super Bowl: Die Gewinner der vergangenen Jahre 1 von 12 vorherige Seite nächste Seite

2005: New England Patriots

2005: New England Patriots

2006: Pittsburgh Steelers

2006: Pittsburgh Steelers

2007: Indianapolis Colts

2007: Indianapolis Colts

2008: New York Giants

2008: New York Giants

2009: Pittsburgh Steelers

2009: Pittsburgh Steelers

2010: New Orleans Saints

2010: New Orleans Saints

2011: Green Bay Packers

2011: Green Bay Packers

2012: New York Giants

2012: New York Giants

2013: Baltimore Ravens

2013: Baltimore Ravens

2014: Seattle Seahwaks

2014: Seattle Seahwaks

2015: New England Patriots

2015: New England Patriots

2016: Denver Broncos

Wie beginnt ein Football-Spiel?

Zunächst wird per Münzwurf bestimmt, welche Mannschaft den Football zu Spielbeginn bekommt. Eine Partie beginnt anschließend mit dem sogenannten Kick-off: Die verteidigende Mannschaft versucht, den Football möglichst weiter in die gegnerische Hälfte zu befördern. Die Offensive des gegnerischen Teams muss den Football fangen und wieder soweit wie möglich in die Richtung tragen, aus der der Kick-off erfolgt ist. Die andere Mannschaft versucht das zu unterbinden. An der Stelle, an der sie die Offensive stoppt, beginnt die sogenannte Series of Downs.

Was ist eine Series of Downs?

Eine Mannschaft muss innerhalb vier sogenannter Downs, also innerhalb von vier Angriffsversuchen, eine Strecke von mindestens zehn Yards zurücklegen. Der Football kann dabei getragen oder zum Mitspieler geworfen werden. Ein Down erfolgt, wenn ein gegnerischer Spieler den Spieler in Ballbesitz zu Boden bringt. Wurden innerhalb von vier Downs mindestens 10 Yards zurückgelegt, erhält die Mannschaft in der Offensive vier weitere Down-Versuche. Ziel ist es, durch den Raumgewinn Punkte zu sammeln.

Football-Regeln: Die meisten Punkte bringt ein Touchdown

Wofür gibt es beim Football Punkte?

Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, Punkte zu holen. Dazu zählen Touchdown, Extra Point, Conversion, Field Goal und Safety.

Was ist ein Touchdown?

Ein Touchdown ist die wohl bekannteste Möglichkeit, beim Football Punkte für das eigene Team zu holen. Ein Touchdown bringt auch die meisten Punkte: sechs an der Zahl. Um einen Touchdown zu erzielen, muss ein Spieler den Football in die Endzone bringen. Entweder indem er den Football in diese hineinträgt oder indem er dort einen Pass fängt.

Was ist ein Extra Point?

Kickt ein Spieler den Football nach einem Touchdown durch den oberen Bereich des Tors, erhält seine Mannschaft einen Punkt. Der Versuch erfolgt in der NFL von der 15-Yard-Linie.

Was ist eine Conversion?

Gelingt einer Mannschaft ein weiterer Touchdown nach einem Touchdown, gibt es zwei Punkte. Der Versuch erfolgt in der NFL von der 2-Yard-Linie.

Was ist ein Field Goal?

Befindet sich eine Mannschaft nahe genug an der gegnerischen Endzone, kann sie versuchen, den Football durch die gegnerischen Torstangen zu schießen. Gelingt das, erhält das Team drei Punkte.

Was bedeutet Safety?

Gelingt es einer verteidigenden Mannschaft, einen Spieler des Gegners in der gegnerischen Endzone zu stoppen, bekommt sie zwei Punkte gut geschrieben.

Eine wichtige Rolle spielt der Quarterback

Was versteht man unter Offense und Defense?

Die angreifende Mannschaft wird Offense genannt, das verteidigende Team Defense. Offense und Defense können unter anderem wechseln, wenn ein Spieler einen Pass der anderen Mannschaft abfängt.

Was ist ein Quarterback?

Der Quarterback übernimmt im Spiel seiner Mannschaft eine zentrale Rolle: Er ist der Spielgestalter und bekommt den Football vom Center durch die Beine zugereicht. Anschließend übergibt er dem Ball einem Spieler, der in Richtung der gegnerischen Endzone läuft oder wirft den Ball zu einem Mitspieler.

Football ist ein harter Sport. Gibt es Fouls?

Ja. Fouls werden in den meisten Fällen mit Raumverlust von 5, 10 oder 15 Yards geahndet. Beispielsweise ist es verboten, einen Spieler festzuhalten, der nicht der Balltragende ist oder ins Gesichtgitter eines Gegenspielers zu greifen. mol