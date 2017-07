2017-07-05 13:43:52.0

Fußball Sascha Mölders lässt sich Comic-Tätowierung stechen

Der ehemalige FCA-Spieler hat sich eine Comicfigur aus der Serie "Kickers" auf den Unterarm stechen lassen - und erklärt, was es damit auf sich hat. Von Florian Eisele

Mit Tätowierungen ist das so eine Sache: Mittlerweile hat nahezu jeder Fußballspieler mindestens eine davon, oft ist sogar der komplette Arm damit verziert. Vor kurzem suchte der US-Club Philadelphia Union sogar einen hauseigenen "Tattoo Officer". Neben Leitsprüchen wie "niemals aufgeben" oder asiatischen Symbolen, von denen wohl nur der Tätowierer selbst weiß, was sie bedeuten, gibt es immer wieder auch einige - sagen wir mal - ungewöhnliche Motive.

FCA-Spieler Jonathan Schmid etwa hat sich einen roten Kussmund auf den Hals tätowieren lassen, während bei Mitspieler Raul Bobadilla die Gesichter seiner Eltern auf der Brust zu sehen sind. Ein auch in dieser Regie mehr als ungewöhnliches Tattoo hat sich nun der ehemalige FCA-Stürmer Sascha Mölders stechen lassen.

Wie der Stürmer auf seiner Facebook-Seite zeigte, prangt nun an seinem Unterarm die Comic-Figur "Gregor" aus der Reihe "Kickers". Die aus Japan stammende Serie war vor allem zur Mitte der 90er Jahre bekannt: Darin geht es um den Schüler Gregor, der mit seiner Fußballmannschaft Abenteuer erlebte. Und der wiederum ist nun ein ständiger Begleiter von Sascha Mölders.

In bewegten Bildern sah das damals so aus:

Mölders freute sich auf seiner Facebook-Seite über seinen "Neuzugang" und fragte: "Wer mochte Gregor auch lieber als Tsubasa? Meine Frau (die ist ja auch schon was älter) jedenfalls nicht." Scheint jedenfalls eine echt emotionale Angelegenheit mit Mölders und der TV-Serie zu sein. Nur fürs Protokoll: Mit Tsubasa meint Mölders eine Figur aus einer ähnlichen Serie, "Die tollen Fußballstars". Zu sehen gab es die Abenteuer - sowohl der "Kickers" als auch der "Fußballstars" bei Tele 5.

Mein Neuzugang 😎 Wer mochte Gregor auch lieber als Tsubasa? 🤔 Meine Frau (die ist ja auch schon was älter) jedenfalls nicht 😂 Posted by Sascha Mölders on Dienstag, 4. Juli 2017

Gregor wird den 32-jährigen Stürmer auch an seine neue Wirkungsstätte begleiten. Für Mölders steht in diesem Sommer bekanntlich eine berufliche Veränderung an, nachdem der Vertrag zwischen Mölders und dem Zweitligaabsteiger 1860 München nur eine Gültigkeit für die zweite höchste Spielklasse besessen hatte. Zuletzt gab es Berichte, wonach Mölders vor einem Wechsel zur zweiten Mannschaft des FC Bayern München steht.

Kommt dieser Wechsel zustande, trifft der Angreifer in der kommenden Saison sowohl auf seinen Ex-Verein 1860 München, der mittlerweile in der Regionalliga antritt, als auch auf die zweite Mannschaft seines anderen Ex-Klubs FC Augsburg. Das würde Gregor und Tsubasa sicher auch gefallen.