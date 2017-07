2017-07-07 11:03:05.0

1860 München Sascha Mölders vor Vertragsunterschrift bei den Löwen

Das ist eine Überraschung: Statt zum FC Bayern zu gehen, steht Ex-FCA-Stürmer Sascha Mölders offenbar vor einer Verlängerung bei 1860 München.

Karl-Heinz Lappe galt lange als Wunschstürmer von Daniel Bierofka. Den Trainer des TSV 1860 München plagen schon seit geraumer Zeit Probleme im Sturm, vor allem an Kaltschnäuzigkeit mangelt es den jungen Angreifern in seiner Mannschaft. Da hätte der 29-jährige Lappe mit seiner Erfahrung aus 88 Spielen mit 53 Toren und 24 Vorlagen für den FC Bayern II den Löwen durchaus gut zu Gesicht gestanden. Lappe wechselt nun aber zur Zweitvertretung des Bundesligisten Mainz 05. Es muss also ein anderer richten.

Doch eine Neuverpflichtung gestaltete sich in den vergangenen Wochen schwierig. Die unsichere finanzielle Situation rund um den TSV schreckte viele potenzielle Kandidaten ab, nach Lappe sagten auch Bernd Rosinger (bleibt bei den Sportfreunden Lotte) und Mathias Fetsch (wechselt zum Drittligisten Hallerscher FC) dem deutschen Meister von 1966 ab.

Mölders wieder im Fokus - Er soll schon am Freitag unterschreiben

Nun rückteine Personalie wieder in den Fokus, die eigentlich ob der prekären Lage schon abgeschrieben war: Sascha Mölders. Der Stürmer zeigte sich schon einige Tage nach dem Doppel-Abstieg zunächst nicht abgeneigt, weiter für 1860 Fußball zu spielen. Eine Weiterverpflichtung Mölders‘ galt aber schnell als zu kostspielig. Kurz darauf war zu lesen, die zweite Mannschaft des Stadtrivalen Bayern München hätte Mölders gerne in ihrem Team. Beim Anhang des deutschen Meisters regte sich daraufhin Widerstand, es solle doch bitte kein Spieler von 1860 zu ihnen transferiert werden. Der Wechsel schien vom Tisch zu sein. Auch Mölders schien kein Interesse an einem Wechsel zum FCB II zu haben.

Doch jetzt die Wende: Nach dem Testspiel gegen Freising (1860 gewann mit 4:0) sagte Bierofka dem Fanblog dieblaue24 vielsagend: „Wir haben eine Personalie. Die muss Herr Fauser (Geschäftsführer, d. Red.) jetzt absegnen. Wenn das klappt, wäre es für alle gut.“ Nach Informationen der TZ wird der 32-Jährige am Freitag einen Vertrag bei den Löwen unterschreiben. (FuPa)