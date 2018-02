2018-02-02 07:26:51.0

Frankreich Schiedsrichter nach Tritt gegen Spieler gesperrt

Der Schiedsrichter, der in der französischen ersten Liga nach einem Spieler trat, ist jetzt gesperrt werden. Hier weitere Infos und das Video zu der unglaublichen Aktion.

Der französische Schiedsrichter Tony Chapron ist nach seinem Tritt gegen einen Spieler für drei Monate gesperrt worden. Das teilte der Französische Fußball-Verband FFF am Donnerstagabend mit. Der 45 Jahre alte Chapron hatte in der Partie zwischen dem FC Nantes und Paris Saint-Germain am 14. Januar Nantes-Akteur Diego Carlos im Fallen einen Tritt versetzt und anschließend diesen mit Gelb-Rot vom Platz gestellt.

Bei einem schnellen Angriff hatten sich die Wege von Chapron und Carlos gekreuzt, woraufhin der Schiedsrichter ins Straucheln geriet, hinfiel und gegen Carlos nachtrat. Der FFF suspendierte Chapron nzunächst und sprach nun nach gut zweistündiger Anhörung drei Monate Sperre und drei weitere Monate auf Bewährung aus.

Schiedsrichter tritt Spieler: Spott im Netz

Im Internet ist das Verhalten des Fifa-Schiedsrichters ein großes Thema. Dabei muss der Franzose einiges an Spott für seinen Auftritt aushalten. Der einzige, aber wohl etwas schwache Trost für ihn: Spielentscheidend war der Platzverweis nicht mehr, in den letzten Minuten passierte nichts mehr und Paris gewann durch das Tor von Angel di Maria mit 1:0.

(dpa)

Die besten Reaktionen aus dem Netz: