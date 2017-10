2017-10-08 08:07:00.0

Grand Prix in Japan Schwerer WM-Rückschlag: Zündkerze bremst Vettel aus

Die WM-Chancen von Sebastian Vettel werden immer geringer. Er musste seinen Ferrari in Japan bereits in der fünften Runde wegen einer defekten Zündkerze zurück an die Box fahren.

Ferrari-Pilot Sebastian Vettel konnte den Japan-GP wegen Motorenproblemen nicht beenden. Foto: Eugene Hoshiko (dpa)