Australian Open Serena Williams komplettiert Damen-Halbfinale

Serena Williams konnte als letzte Spielerin noch ein Ticket für das Halbfinale der Australian Open lösen. Mit einem Titelgewinn könnte sie wieder die Weltrangliste anführen.

Rekordsiegerin Serena Williams ist als letzte Spielerin in das Halbfinale der Australian Open eingezogen. Mit dem 6:2, 6:3 über die Britin Johanna Konta wahrte die einstige Tennis-Weltranglisten-Erste am Donnerstag die Chance auf ihren siebten Titel in Melbourne.

Damit würde die 35-jährige Amerikanerin die schon ausgeschiedene Vorjahressiegerin Angelique Kerber wieder als Nummer eins der Welt ablösen.

Australian Open: Die Sieger seit 2000 1 von 17 vorherige Seite nächste Seite

2016 Novak Djokovic - Angelique Kerber

2015 Novak Djokovic - Serena Williams

2014 Stan Wawrinka - Li Na

2013 Novak Djokovic - Wiktoryja Asaranka

2012 Novak Djokovic - Wiktoryja Asaranka

2011 Novak Djokovic - Kim Clijsters

2010 Roger Federer - Serena Williams

2009 Rafael Nadal - Serena Williams

2008 Novak Djokovic - Maria Scharapowa

2007 Roger Federer - Serena Williams

2006 Roger Federer - Amélie Mauresmo

2005 Marat Safin - Serena Williams

2004 Roger Federer - Justine Henin

2003 Andre Agassi - Serena Williams

2002 Thomas Johannson - Jennifer Capriati

2001 Andre Agassi - Jennifer Capriati

2000 Andre Agassi - Lindsey Davenport

Am Donnerstag tritt Williams gegen die kroatische Überraschungs-Gegnerin an

Im Semifinale an diesem Donnerstag trifft Serena Williams überraschend auf die Kroatin Mirjana Lucic-Baroni. Die 34-Jährige gewann 6:4, 3:6, 6:4 gegen die letztjährige US-Open-Finalistin Karolina Pliskova aus Tschechien. Im anderen Halbfinale gibt es ein US-Duell zwischen Serenas 36 Jahre alter Schwester Venus und Kerber-Bezwingerin Coco Vandeweghe. dpa