2017-02-10 16:19:19.0

Biathlon-WM 2017 Silber für Deutschland! Laura Dahlmeier wird Zweite im Sprint

Deutschlands Spitzen-Biathletin Laura Dahlmeier musste sich im Sprint bei der Biathlon WM 2017 nur einer Konkurrentin geschlagen geben. Das Ergebnis des Rennens in der Übersicht.

Nach dem Sieg in der Mixed-Staffel am Donnerstag gibt es für Deutschlands Biathleten zu Beginn der Individualrennen gleich die nächste Medaille. Spitzen-Biathletin Laura Dahlmeier lief im Sprint der Frauen auf den zweiten Platz. Um vier Sekunden verpasste sie den Sieg, der ging nämlich an Gabriela Koukalova. Die Tschechin war am Schießstand ebenfalls fehlerfrei geblieben und nach den 7,5 Kilometern nur vier Sekunden schneller als Dahlmeier. Koukalova holte das erste WM-Gold für eine tschechische Skijägerin. Dritte wurde die Französin Anais Chevalier.

Biathlon-Silber für Deutschland: Laura Dahlmeier wird Zweite

Dahlmeier war schnell unterwegs, blieb im Liegend-Schießen fehlerfrei und lief dann ähnlich zackig weiter. Auch im Stehend-Schießen traf sie ohne Probleme alle fünf Scheiben. Mit fast 13 Sekunden Vorsprung unmittelbar nach dem Schießen lief die Weltcup-Führende zielstrebig weiter. Ins Ziel kam Dahlmeier zunächst als erste, musste sich im Nachhinein aber Gabriela Koukalova geschlagen geben, die noch vier Sekunden schneller ins Ziel kam.

Vanessa Hinz zeigte sich im Einzelrennen der Frauen stark im Schießen. Zwar hatte sie in der ersten Zwischenzeit bereits elf Sekunden Rückstand aufgebaut, blieb aber sowohl beim Liegend- als auch beim Stehend-Schießen fehlerfrei. Mit einer guten Laufleistung kam Hinz als 6. ins Ziel.

Deutsches Biathlon-Team: So haben Frauen im Sprint abgeschnitten

Franziska Hildebrand gelang beim Schießen viel. Nur einmal patzte sie im Liegend-Schießen. Auch im zweiten Durchgang beim Stehend-Schießen traf sie alle fünf Scheiben. Läuferisch allerdings konnte sie mit den Top-Biathletinnen nicht mithalten und wurde am Ende 19. Nadine Horchler gelang läuferisch und am Schießstand ein gutes Rennen. Am Anstieg unterlief der Deutschen allerdings ein Missgeschick: Sie blieb kurz am Stock hängen und stürzte. Kurz darauf rappelte sie sich wieder auf und kam als 46. ins Ziel.

Maren Hammerschmidt hat sich im Frauen-Sprint buchstäblich selbst herausgeschossen. Sie traf im Liegend-Schießen lediglich zwei Mal - mit den daraus resultierenden drei Strafrunden war das Rennen auf die Podestplätze für sie praktisch schon beendet. Im Stehend-Schießen unterlief ihr noch ein weiterer Fehler - nach insgesamt vier Strafrunden ist sie im Sprint der Frauen auf dem 55. Platz gelandet.

So gab es beim zweiten Wettbewerb der Biathlon-WM 2017 in Hochfilzen auch gleich die zweite Medaille für das deutsche Team.

Das Ergebnis des Frauen-Sprints bei der Weltmeisterschaft in Hochfilzen

1. Gabriela Koukalova (Tschechien, 19:12.60 Minuten), 2. Laura Dahlmeier (+4.00s), 3. Anais Chevalier (Frankreich, +25.10s), 4. Lisa Vitozzi (Italien, +25.30s) 5. Federica Sanfilippo (Italien, +31.90s), 6. Vanessa Hinz (+37.90s), ... , 19. Vanessa Hildebrand (+1:12.10m), 46. Nadine Horchler (+1:52m), 55. Maren Hammerschmidt (+2:08.40m)

