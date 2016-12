2016-12-27 07:30:00.0

Vierschanzentournee Skispringen: DSV-Adler hoffen auf Tournee-Überraschung

Die deutschen Skispringer gehen als Außenseiter in die 65. Vierschanzentournee. Vor allem der Vorjahreszweite Severin Freund rechnet eher nicht mit einem Höhenflug. Die Vorschau.

Bei Ente mit Maronenpüree stärkte sich Severin Freund an den Weihnachtstagen für die erste sportliche Herkulesaufgabe im WM-Winter. Anders als am heimischen Herd hat der Hobby-Koch vor seiner zehnten Jubiläums-Tournee auf der Schanze allerdings noch nicht den richtigen Dreh gefunden. Weil der Skisprung-Weltmeister nach einer Hüftoperation im Frühjahr seiner Bestform hinterherläuft und sich im Kampf um die 20.000 Euro Siegprämie kaum Chancen ausrechnet, reist das DSV-Team am Mittwoch ohne große Illusionen zur 65. Internationalen Vierschanzentournee.

«Wir sind ein bisschen Außenseiter», sagte Bundestrainer Werner Schuster vor dem Auftakt an diesem Freitag in Oberstdorf. «Man kann bei der Tournee auch einen Lauf kriegen, aber natürlich kann man jetzt nicht reingehen und sagen: Wir wollen die Tournee gewinnen.»

Im vergangenen Jahr war das anders. Damals trat Freund in Topform an und entfachte mit dem ersten deutschen Auftaktsieg seit Sven Hannawald 2001 eine riesige Euphorie. Am Ende musste er nur dem überragenden Slowenen Peter Prevc, der die folgenden drei Wettbewerbe gewann, den Vortritt lassen.

Mit einer ähnlichen Top-Vorstellung des Team-Olympiasiegers ist anno 2016/17 nicht zu rechnen. «Es ist mein Ziel für die Tournee, dass ich besser rauskomme als ich reingehe. Wenn ich das schaffe, wäre ich sehr zufrieden», sagte Freund.

Nach dem grandiosen Saisonauftakt Ende November in Kuusamo, wo Freund trotz fünfmonatiger Verletzungspause erst Platz zwei belegte und dann seinen 22. Weltcupsieg feierte, gelangen ihm kaum noch anspruchsvolle Sprünge. Das beste Ergebnis war Rang neun bei der Tournee-Generalprobe in Engelberg. «Es ist nicht einfach. Manchmal würde ich einige Schritte gerne überspringen. Es hatte ja in dieser Saison auch schon mal den Anschein, dass es geht. Aber es gibt auch mal solche Zeiten», sagte der 28-Jährige.

Vierschanzentournee 2016

Er muss sich in Geduld üben, auch wenn ihm das manchmal schwer fällt. «Skispringen ist ein emotionaler Sport, da gibt es Momente, wo es einen anzipft, wo ich mal gegen den Berg renne. Aber in der Regel kann ich die Dinge richtig einordnen», sagte Freund.

Severin Freund ist am 11. Mai 1988 in Freyung (Niederbayern) geboren.

Gemeinsam mit seiner Freundin Caren wohnt der 1,85 Meter große und 67 Kilogramm schwere Skispringer in München.

Zu seinen Hobbys zählen Musik hören, Lesen und Reisen. Neben dem Skispringen studiert er International Management.

2007 tritt Severin Freund zum ersten Mal bei einem Weltcup an. Seinen ersten Weltcupsieg feiert er am 15. Januar 2011 im japanischen Sapporo.

2014 gewinnt Freund die Goldmedaille bei der Skiflug-Weltmeisterschaft in Harrachov (Tschechien).

Im selben Jahr wird er mit der deutschen Mannschaft bei den Olympischen Spielen in Sotschi Olympiasieger.

2015 wird Severin Freund Weltmeister von der Großchance im schwedischen Falun.

In der Saison 2014/2015 gewinnt er den Gesamtweltcup vor Peter Prevc. Da beide punktgleich sind, entscheidet die Anzahl der Weltcupsiege.

«Im Moment stimmt das Auslösen des Sprunges nicht so. Es fehlt ihm ein bisschen die technische Basisarbeit vom Sommer», beschrieb Schuster die schwierige Lage seines Vorzeigespringers, dem er dennoch ein Extra-Lob aussprach: «Er reagiert auf diese Situation überhaupt nicht ungehalten.»

Kampflos wollen Freund & Co. der Konkurrenz um den bislang überragenden Weltcup-Spitzenreiter Domen Prevc aus Slowenien, der bereits vier Saisonsiege auf dem Konto hat, das Feld aber nicht überlassen. «Die Tournee ist sehr speziell, weil es aus der Weihnachtspause heraus passiert. Man muss in der richtigen Stimmung und Form sein, dann kann der Knopf aufgehen», sagte Freund. «Da haben wir ein paar Leute im Team, bei denen es klappen könnte. Auch bei mir könnte es klappen, aber ich stehe da weiter hinten auf der Liste.»

Weiter vorne sieht er Richard Freitag, Andreas Wellinger und vor allem Markus Eisenbichler. Der Bundespolizist aus dem bayerischen Siegsdorf, der in bisher sieben Weltcups nur einmal nicht in die Top Ten kam und als Gesamtsiebter anreist, ist der größte deutsche Hoffnungsträger. «Er ist jetzt schon aus eigener Kraft in diese Regionen reingesprungen», stellte Schuster fest.

Seit 1953 zieht die Vierschanzentournee Millionen von Skisprung-Fans in ihren Bann.

Los geht es auf der Schattenbergschanze in Oberstdorf. Die Anlage wurde 2003 erbaut und bietet 24 000 Zuschauern Platz. (Schanzenrekord: Sigurd Pettersen/Norwegen 143,5 Meter).

Es folgt das Neujahrsspringen auf der 2007 komplett umgebauten Olympiaschanze in Garmisch-Partenkirchen. 35 000 Fans finden dort Platz. (Schanzenrekord: Simon Ammann/Schweiz 143,5 Meter)

Nächste Station ist der Bergisel in Innsbruck. 2001 wurde der Bakken mit einem Fassungsvermögen von 26 000 Zuschauern neu gebaut. Besonderheit: Beim Flug ins Tal blicken die Springer direkt auf den Friedhof. (Schanzenrekord: Michael Hayböck /Österreich 138 Meter).

Das Finale steigt auf der Paul-Außerleitner-Schanze in Bischofshofen. 2003 wurde die Anlage, in der 30 000 Fans Platz finden, neu gebaut. (Schanzenrekord: Daiki Ito/Japan 143 Meter).

Gesamtsieger wird der Springer, der in allen vier Wettbewerben die meisten Punkte sammelt. Die Tagessieger werden in zwei Durchgängen ermittelt, in denen die Punkte addiert werden. An jedem Wettkampf nehmen 50 Springer teil, im zweiten Durchgang dürfen die besten 30 noch einmal springen.

Die Teilnehmer des ersten Durchgangs werden in der Qualifikation ermittelt. Weil die ersten Zehn der Weltcup-Gesamtwertung automatisch qualifiziert sind, muss man mindestens 40. werden.

Anders als im Weltcup gibt es bei den Springen der Vierschanzentournee im ersten Durchgang 25 K.o.-Duelle. Die Gewinner sowie die fünf besten Verlierer (Lucky Loser) ziehen ins Finale ein. Um die Paarungen für die K.o.-Duelle ermitteln zu können, werden die Qualifikationssprünge der für den Wettkampf gesetzten Top Ten ausnahmsweise mitgewertet. Der Sieger der Ausscheidung springt gegen den 50., der Zweite gegen den 49. und so weiter.

Gleich drei Nationen stellten jeweils 16 Mal den Gesamtsieger: Deutschland (mit DDR), Finnland und Österreich. Dahinter folgt Norwegen mit zehn Erfolgen.

Rekordsieger ist Janne Ahonen. Er triumphierte zwischen 1999 und 2008 gleich fünfmal. Der Finne war auch an einem Novum in der Tourneegeschichte beteiligt: 2005/06 teilte er sich den Sieg mit dem nach vier Wettbewerben punktgleichen Jakub Janda aus Tschechien.

Erfolgreichster Deutscher ist Jens Weißflog mit vier Siegen. Ein anderer DSV-Adler hält einen ganz besonderen Rekord: 2001/02 gewann Sven Hannawald als erster und bisher einziger Springer alle vier Tournee-Wettbewerbe.

Drei Gesamtsiege in Serie schaffte bisher nur der Norweger Björn Wirkola (1967-1969). Österreich stellte zuletzt siebenmal nacheinander den Gewinner - auch das ist Rekord.

Der Deutsche Sven Hannawald ist der einzige Springer, dem es bislang gelungen ist, alle vier Teilwettbewerbe der Vierschanzentournee in einer Saison zu gewinnen (2001/02).

Eisenbichler, der an den Feiertagen im Familienkreis Kraft für die Tournee tankte, geht mit der neuen Situation gelassen um. «Ich versuche, mich so schnell wie möglich auf jede Schanze einzustellen und mein Leistungsvermögen abzurufen», formulierte er das Ziel. Schuster wurde da schon etwas konkreter: «Wir wollen eine gute Tournee springen, und ich halte es auch für möglich, dass einer von uns unter den ersten Drei sind wird.»

Das DSV-Aufgebot:

Markus Eisenbichler (Siegsdorf), Richard Freitag (Aue), Severin Freund (Rastbüchl), Karl Geiger (Oberstdorf), Stephan Leyhe (Willingen), Andreas Wellinger (Ruhpolding)

AZ/dpa