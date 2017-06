2017-06-29 20:18:28.0

FC Augsburg Slowene Matavz verlässt endgültig den FCA

Vor drei Jahren war Tim Matavz zum FC Augsburg gewechselt. Drei Tore erzielte er für den FCA. Künftig spielt er in der höchsten niederländischen Liga.

Tim Matavz verlässt endgültig den FC Augsburg. Der 28-Jährige werde künftig für den niederländischen Erstligisten Vitesse Arnheim spielen, teilte der Fußball-Bundesligist mit. Über die Ablösesumme sei Stillschweigen vereinbart worden. Der Slowene war vor drei Jahren zu den Schwaben gewechselt. Im Januar 2016 wurde er zunächst an den FC Genua verliehen, in der Vorsaison spielte er ebenfalls auf Leihbasis für den Zweitligisten Nürnberg. In Arnheim unterzeichnete Matavz einen Dreijahresvertrag. AZ/dpa