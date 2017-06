2017-06-12 08:21:00.0

WM-Qualifikation So lief die WM-Quali fürs DFB-Team und seine Konkurrenten

Deutschland hat gute Chancen auf das WM-Ticket, andere bangen: Österreich kassiert den späten Ausgleich, England lässt Punkte liegen, und Schweden trübt Hollands Hoffnungen.

Nach dem Gute-Laune-Kick gegen San Marino hatte es Joachim Löws flotte Confed-Cup-Boygroup um den Dreifach-Tordebütanten Sandro Wagner eilig. Der Bundestrainer spendierte nach dem höchsten Heimsieg seiner Amtszeit seinen 22 Spielern zwei freie Tage bei ihren Liebsten.

Da drückte nach dem temporeichen 7:0 (4:0) in Nürnberg in der Nacht zum Sonntag jeder gleich noch mal kräftig aufs Gaspedal. Löw wollte daheim im Schwarzwald ebenfalls "ein bisschen abschalten", ehe für ihn und seinen Trainerstab bereits am Montag "gedanklich" die Vorbereitung auf den am 17. Juni beginnenden Confed Cup weitergeht. "Ich fahre mit einem sehr guten Gefühl und Vorfreude zu diesem Turnier", sagte der 57-Jährige am Ende einer runden Woche, in der sein Perspektivkader um Kapitän Julian Draxler viel mehr Hoffnungen als Befürchtungen für das Fußball-Abenteuer in Russland weckte.

ANZEIGE

"Wir sind da schon vor Ort, um unsere Chance wahrzunehmen, uns zu zeigen und weit zu kommen. Ob wir heißester Titelanwärter sind oder nicht, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht beurteilen", erklärte Draxler. Weiter wagte sich Bayern-Profi Joshua Kimmich vor, der fast an allen Toren beteiligt war und neben dem dreifachen Torschützen Wagner aus einer schon recht harmonischen DFB-Elf herausragte.

"Wir sind Weltmeister, für uns ist es nicht irgendein Freundschaftsturnier. Wir wollen die Spiele gewinnen", sagte Kimmich. Der 22-Jährige darf bei Löw seit seiner Entdeckung bei der EM 2016 in Frankreich stets das tun, was ihm beim FC Bayern in der abgelaufenen Saison besonders in der Rückrunde zu oft verwehrt blieb: Spielen. Als einziger Nationalspieler stand Dauer(b)renner Kimmich in der Saison 2016/17 die gesamten 900 Länderspielminuten auf dem Platz.

Löws spannendes WM-Projekt, in diesem Sommer ohne seine verdienten Weltmeister die neuen Poldis und Schweinis für 2018 zu entwickeln, ist mit den Probeläufen in Dänemark (1:1) und dem Torfest gegen San Marino positiv angelaufen. Der Bundestrainer erinnerte in Franken an den Confed Cup 2005 in Deutschland, als er zusammen mit Jürgen Klinsmann die Grundlage für das WM-Sommermärchen 2006 legte.

"Irgendwann mal - vielleicht nächstes Jahr oder bei der EM in drei Jahren - wird dieser Confed Cup in Russland für manche Spieler wahnsinnig wichtig und hilfreich gewesen sein. 2005 waren Lukas Podolski und Bastian Schweinsteiger die Shooting Stars beim Confed Cup. Sie waren ein Jahr später bei der WM unter dem Druck im eigenen Land wahnsinnig froh, dass sie beim Confed Cup gegen Brasilien oder Argentinien gespielt hatten", erinnerte Löw. Leon Goretzka (22), Timo Werner (21), Julian Brandt (21), Amin Younes (23) - diese Youngster könnten ebenso wie Senior Wagner (29) zu WM-Entdeckungen reifen.

Joachim Löw: "Ich fahre mit einem sehr guten Gefühl zum Confed Cup"

Brandt, Younes und der dreifache Wagner nutzen das Angriffstraining gegen die überforderte Nummer 204 der Weltrangliste zu Tordebüts im Nationalteam. Den Torreigen rundeten Kapitän Draxler und dessen Stellvertreter Shkodran Mustafi ab. "Man spürt den Ehrgeiz von diesen jungen Spielern, es alles bestmöglich zu machen", lobte Löw. Aber der Bundestrainer mahnte auch vor voreiliger Euphorie: "Beim Confed Cup treffen wir auf Mannschaften, die top sind auf ihren Kontinenten. Portugal, Chile - das ist natürlich ein ganz anderes Kaliber." Aber unabhängig vom Erfolg werde "der Erfahrungsschatz immens hoch sein".

Der große Gewinner der ersten Woche war ausgerechnet der Älteste. Hoffenheims Angreifer Wagner, der in diesem Jahr noch 30 wird, reißt die junge Rasselbande um ihn herum auf und neben dem Platz mit. "Das war ein toller Abend. Es fühlt sich gut an", schwärmte Wagner nach seinem Dreierpack. Und der sonst so Coole gestand: "Da war auch ein bisschen Druck. Jeder hat erwartet, dass man ein Tor schießt gegen so eine Mannschaft."

Wagners Qualitäten als Type und als klassischer Mittelstürmer werden von den Kollegen bereits geschätzt. "Er gibt unserem Spiel etwas, was wir in der Vergangenheit nicht so genutzt haben. Er ist durch mehrere Flanken von Joshua Kimmich gefährlich geworden. Das ist seine Qualität", kommentierte Kapitän Draxler.

Emotional aufregende Tage liegen hinter der Light-Version des Weltmeisters. Es gab sieben Länderspieldebüts. Drei Spieler trafen erstmals für Deutschland, eine Hierarchie baut sich auf. "Man hat gemerkt, dass wir alle Lust haben, dass wir alle brennen. Jetzt kann der Confed Cup kommen", sagte Kimmich. Die Zeit bis zum Treffen am Dienstag in Frankfurt steht im Zeichen von Familie, Entspannen, aber auch Behandlungen wie beim von Knieschmerzen geplagten Draxler. "Ich werde gerne meine Familie sehen, weil ich sie dann lange nicht mehr sehen werde", berichtete Abwehrchef Shkodran Mustafi.

Einziger Misston im mit 32.467 Zuschauern nicht ausverkauften, aber dennoch stimmungsvoll besetzten Nürnberger Stadion waren die Pfiffe gegen den Leipziger Timo Werner. Löw rätselte über die Gründe, erinnerte an "eine Schwalbe von ihm". Er verurteilte die pfeifenden Fans. "Ein Nationalspieler, der so jung ist und der in der Bundesliga 21 Tore erzielt hat, darf nicht ausgepfiffen werden", erklärte Löw, bevor er ansonsten "sehr zufrieden" aus Franken nach Südbaden fuhr.

USA muss nach 1:1 in Mexiko weiter um WM-Ticket zittern

Die US-Fußballer müssen auch unter ihrem neuen Coach Bruce Arena nach einem 1:1 (1:1) in Mexiko weiter um das direkte Ticket zur WM 2018 bangen. Durch das Remis liegen die Amerikaner in der CONCACAF-Qualifikationsgruppe mit acht Zählern punktgleich hinter Costa Rica auf Platz drei. Costa Rica hat aber ebenso wie das viertplatzierte Team aus Panama, das sechs Punkte hat, ein Spiel weniger ausgetragen als die US-Boys. Drei Mannschaften qualifizieren sich direkt für die Weltmeisterschaft in Russland, der Vierte muss in ein Playoff-Duell gegen ein Team aus Asien.

Michael Bradley brachte die Gäste, die noch unter Jürgen Klinsmann ganz schwach in die Qualifikationsrunde gestartet waren, in der sechsten Minute in Führung. Carlos Vela sorgte in der 23. Minute für den Ausgleich der Hausherren. Mexiko führt mit nun 14 Punkten die Gruppe klar an und hat die nächste WM-Teilnahme in Reichweite.

Battle of Britain & Schweden-Hammer: Irre Spiele in Europas WM-Quali

In Europas WM-Quali ist noch keine Entscheidung gefallen. Neben Deutschland hat auch Polen gute Chancen auf das WM-Ticket, andere bangen: Österreich kassiert den späten Ausgleich, England lässt Punkte liegen, und ein schwedischer Hammer trübt Hollands Hoffnungen.

Last-Minute-Irrsinn in Glasgow, Tor-Wahnsinn in Stockholm und eine ungarische Mega-Pleite in Andorra. Auf dem Weg zu WM 2018 kann sich keiner so bequem zurücklehnen wie Bundestrainer Joachim Löw. Die deutsche Weltmeister-Auswahl ist vor dem Herbst-Endspurt um die 13 europäischen Startplätze für 2018 das beste Team des Kontinents. Nur die Schweiz bleibt wie das DFB-Team nach ihrem 2:0 auf den Färöer nach sechs Spielen ohne Punktverlust. Die weiter ungeschlagenen Polen können sich dank Dreifach-Torschütze Robert Lewandowski beim 3:1 gegen Christoph Daums Rumänen auch schon auf Russland vorbereiten.

England führt seine Gruppe weiter an, verlor beim dramatischen 2:2 (0:0) gegen Erzrivale Schottland aber seinen Gegentor-Nimbus. Die Erkenntnis von Glasgow: Ein Selbstläufer ist die WM-Qualifikation auch für die Three Lions nicht. Österreich muss nach dem späten Gegentor zum 1:1 (1:0) in Irland weiter bangen. Martin Hinteregger vom FC Augsburg traf nach einer Ecke von Bayern-Profi David Alaba (31.), Jonathan Walters glich aus (85.). Die Mannschaft von Marcel Koller hat damit als Dritter weiter vier Zähler Rückstand auf Irland.

Ein 50-Meter-Traumtor des Schweden Ola Toivonen hat die zarte Aufbruchstimmung in den Niederlanden getrübt. Oranje gelang beim Debüt von Trainer Dick Advocaat zwar ein 5:0 (2:0) gegen Luxemburg. Doch der erhoffte Befreiungsschlag war der standesgemäße Heimsieg der Elftal nicht. Im Parallelspiel der WM-Qualifikationsgruppe A schafften die Schweden in letzter Minute noch das 2:1 (1:1) gegen Frankreich. Durch Toivonens Distanz-Geniestreich sind Schweden und Franzosen weiter drei Punkte vor Holland. "Oranje bleibt nichts erspart", befand das "NRC Handelsblad" am Sonntag.

Die Nordiren zeigten sich auch als Last-Minute-Experten und können nach dem 1:0 (0:0) in Aserbaidschan weiter auf den ersten WM-Start seit 1986 hoffen. Stuart Dallas rettete dem EM-Achtelfinalisten mit einem Treffer in der Nachspielzeit den Sieg in Baku und den Platz als erstem Verfolger der enteilten DFB-Elf. "Vor drei oder vier Jahren hätten wir so ein Spiel mit 0:1 verloren - und keinen hätte das überrascht", sagte Trainer Michael O'Neill.

Das Glück der Nordiren wurde durch das 1:1 Tschechiens in Norwegen komplettiert. "Für uns ist das eine Enttäuschung", sagte Werder-Profi Theodor Gebre Selassie nach dem Spiel in Oslo. Momentan reicht es für die Tschechen nur zu Platz drei, vier Punkte hinter den Nordiren. Das WM-Ticket kann also nicht mehr aus eigener Kraft gelöst werden.

Packend waren die letzten Spielminuten im Hampden Park. Schottlands Teammanager Gordon Strachan feuerte seine Wasserflasche fluchend zu Boden, wenige Meter entfernt hüpfte Englands Coach Gareth Southgate vor Freude wie ein Flummi. Das irre Finale im Battle of Britain ließ die Emotionen überkochen. "Das war wohl das emotionalste Spiel in meiner Trainerkarriere", erklärte Strachan nach der verpassten Sensation. Southgate schwärmte dagegen über den "Comeback-Charakter".

Der Favorit schien nach einem Tor von Alex Oxlade-Chamberlain (70.) auf der Siegerstraße, ehe alle Beteiligten in den letzten sechs Minuten inklusive Nachspielzeit eine Achterbahnfahrt erlebten. Zunächst drehte Leigh Griffiths mit einem Doppelschlag (87./90.) die Partie, doch Tottenham-Stürmer Harry Kane riss die Bravehearts mit seinem Ausgleich in der 93. Minute aus ihren Siegträumen. Die seit Oktober 2009 in Qualifikationsspielen ungeschlagenen Engländer führen die Tabelle der Gruppe F mit 14 Punkten weiter vor der Slowakei (12) und Slowenien (11) an. Die Schotten haben als Vierter acht Zähler.

Alles vorbei ist wohl für Ungarn und seinen deutschen Trainer Bernd Storck. Nach der peinlichsten Niederlage seiner Trainerkarriere schlug dem früheren Bundesliga-Profi die ganze Enttäuschung der im EM-Sommer noch so stolzen Ungarn entgegen. "Miserabel, traurig, erniedrigend: Andorra besiegte die ungarische Auswahl", schrieb das regierungsnahe Portal "pestisracok.hu". Das Boulevard-Medium "Ripost" äußerte nach dem 0:1 im Estadi Nacional von La Vella den erwartbaren Reflex: "Schande in Andorra - Storck muss abtreten." Die Zukunft des deutschen Coaches in Budapest ist unklar.

AZ/dpa