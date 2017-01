2017-01-25 15:33:11.0

Biathlon-WM So sehen Sie die Biathlon-WM 2017 live im Stream und TV

Das österreichische Hochfilzen ist ab dem 9. Februar Mittelpunkt der Biathlon-Welt. Dort findet die Biathlon-WM statt. Und so können Sie die Wettbewerbe live im TV verfolgen.

Das österreichische Hochfilzen ist ab dem 9. Februar Mittelpunkt der Biathlon-Welt. In dem kleinen Tiroler Örtchen mit etwas mehr als 1000 Einwohnern findet die Weltmeisterschaft statt. Die deutsche Mannschaft geht mit einigen Medaillenkandidaten an den Start, allen voran Laura Dahlmeier. Bei der WM in Oslo vor einem Jahr gewann sie fünfmal Edelmetall und avancierte zum neuen deutschen Superstar. Auch in Hochfilzen trauen ihr die Experten eine ähnliche Ausbeute zu.

Die größten Titel-Chancen dürfte aber die deutsche Frauen-Staffel haben, die alle drei Weltcup-Staffeln des bisherigen Winters gewonnen hat. Die Trainer haben dabei die Qual der Wahl, welches Quartett sie aufstellen. Dahlmeier ist gesetzt, dahinter aber beginnt ein "Hauen und Stechen" um die Plätze. Die zuletzt überragende Ex-Langläuferin Nadine Horchler, Franziska Preuß, Franziska Hildebrand, Vanessa Hinz und Maren Hammerschmidt wurden für die WM in Hochfilzen nominiert.

Das Duell der Biathlon-WM: Simon Schempp gegen Martin Fourcade

Bei den Männern zeigte die Formkurve in den vergangenen Weltcup-Rennen ebenfalls steil nach oben. Vor allem Simon Schempp, der anfangs mit Erkrankungen zu kämpfen hatte, nähert sich wieder seiner absoluten Top-Verfassung. Außerdem in den WM-Kader berufen wurden Arnd Peiffer, Erik Lesser, Benedikt Doll und Florian Graf. Auch hier gilt: die größten Chancen auf Gold wird die Staffel haben. Allerdings ist bei den Männern die Konkurrenz deutlich stärker einzuschätzen, als bei den Frauen. In den Einzel-Rennen wird ohnehin kein Weg am Franzosen Martin Fourcade vorbei führen, der schon seit Jahren das Biathlon bei den Männern dominiert. Ein Schempp in Topform könnte ihm allerdings an einem guten Tag durchaus gefährlich werden.

Enttäuschung für Miriam Gössner

Eine WM-Enttäuschung gab es für Miriam Gössner. Die Freundin von Ski-Star Felix Neureuther schaffte es nicht in den WM-Kader. Sie hatte die WM-Norm (einmal Top 8 oder zweimal Top 15 im Weltcup) nicht erfüllt. Im vergangenen Jahr verlief die WM in Oslo ebenfalls bitter für Gössner. Damals hatte sie zwar die WM-Norm geschafft und durfte mit nach Norwegen reisen. Dort allerdings wurde sie nicht berücksichtigt.

Es bleibt ihr also nichts anderes, als sich die Rennen in Hochfilzen im TV anzuschauen. ARD und ZDF übertragen alle Biathlon-Rennen bei der WM in Hochfilzen live und im Livestream. Dabei übernimmt das ZDF die erste Woche, die ARD dann die zweite Woche. In den vergangenen Jahren waren die Wettbewerbe um WM-Medaillen immer absolute Quotenbringer. Daran dürfte sich auch in diesem Jahr nichts ändern, zumal vor allem Publikumsliebling Laura Dahlmeier im bisherigen Saisonverlauf schon überragende Leistungen gezeigt hat. Auch Eurosport zeigt alle WM-Rennen live.

Die Biathlon-WM 2017 in der Übersicht:

Die ersten WM-Medaillen werden am Donnerstag, 9. Februar, in der Mixed-Staffel vergeben (14 Uhr), live im ZDF und auf Eurosport.

Es folgt der Sprint der Frauen über 7,5 Kilometer am Freitag, 10 Februar. Das ZDF und Eurosport zeigen den Wettbewerb lab 14.45 Uhr ive und im Livestream. Der Sprint der Männer steht dann am Samstag, 11. Februar, auf dem Programm. Start ist um 14.45 Uhr. ZDF und Eurosport übertragen live.

Die beiden Verfolgungs-Rennen sind am Sonntag, 12. Februar, angesetzt. Zuerst gehen die Frauen um 10.30 Uhr auf die Strecke. Die Männer folgen um 14.45 Uhr. ZDF und Eurosport zeigen beide Wettbewerbe live.

Nach zwei Ruhetagen geht es am Mittwoch, 15. Februar, mit dem Einzel der Frauen weiter. Start ist um 14.30 Uhr. Ab jetzt überträgt die ARD live und im Livestream, ebenso Eurosport. Das Einzel der Männer ist für Donnerstag, 16. Februar, angesetzt. Start ist ebenfalls um 14.30 Uhr, live zu sehen in der ARD und auf Eurosport.

Die Biathlon-Staffeln sind das Highlight der WM in Hochfilzen

Die beiden Staffeln dürften das Highlight der Biathlon-WM in Hochfilzen werden. Zuerst ist die Staffel der Frauen dran. Dahlmeier und Co. gehen am Freitag, 17. Februar, in die Loipe. Der Startschuss fällt um 14.45, ARD und Eurosport übertragen live. Die Staffel der Männer kämpft am Samstag, 18. Februar, um WM-Gold. Start ist ebenfalls um 14.45 Uhr (live in der ARD und auf Eurosport).

Den WM-Abschluss bilden die Massenstart-Rennen am Sonntag, 19. Februar. Auch beim letzten Bewerb der Biathlon-WM machen die Frauen den Auftakt. Sie ermitteln ihre Weltmeister 2017 ab 11.30 Uhr. Die letzte WM-Entscheidung fällt ab 14.45 Uhr beim Massenstart der Männer. Auch diese beiden Rennen werden live in der ARD und auf Eurosport übertragen.