Leichtathletik Speerwerfer Thomas Röhler stellt deutschen Rekord auf

Einen 22 Jahre alten Rekord hat Speerwerfer Thomas Röhler eingestellt: Er warf am Freitagabend in Doha 93,90 Meter und übertraf damit die alte Bestmarke von Raymond Hecht.

Speerwurf-Olympiasieger Thomas Röhler hat bei seinem Saisoneinstand gleich einen deutschen Rekord aufgestellt. Der 25-Jährige aus Jena kam beim ersten Diamond-League-Meeting der Leichtathleten am Freitagabend in Doha in seinem vierten Versuch auf 93,90 Meter. Damit übertraf er die Bestmarke von Raymond Hecht von 92,60 Metern aus dem Jahr 1995.

Zuvor gab sich der Olympiasieger noch bescheiden

«Das wird heiß, sicher über 30 Grad. Und ich gehe da nicht raus und sage: Ich haue da mal 88, 89 Meter raus», hatte Röhler zuvor bescheiden gesagt. Seine bisherige Bestmarke lag bei 91,28 Metern. Er hatte sich in Südafrika auf seinen ersten Wettkampf vorbereitet und steigerte sich dabei von Versuch zu Versuch. Den Weltrekord hält seit mehr als 20 Jahren der Tscheche Jan Zelezny mit 98,48 Metern.

Röhler gilt nach der Rekordweite als Favorit für die WM in London

Mit dem Rekord-Wurf untermauerte Röhler seine Favoritenrolle für die Weltmeisterschaften im August in London. Der Olympia-Vierte Johannes Vetter aus Offenburg stellte als Zweitplatzierter mit 89,68 Metern eine persönliche Bestweite auf. dpa