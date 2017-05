2017-05-22 11:49:54.0

Fußball Spielabbruch: Bienenschwarm stoppt Spiel der FCA-Jugend

Einen Spielabbruch der besonderen Art gab es am Samstag in der Bezirksoberliga der D-Junioren des FC Augsburg. Ein Bienenschwarm hatte sich auf dem Spielfeld niedergelassen.

Einen Spielabbruch der besonderen Art gab es am Samstag in der Bezirksoberliga der D-Junioren auf der Sportanlage Süd. Die Begegnung zwischen der D-2 des FC Augsburg und der D-1 des FC Königsbrunn wurde vom Schiedsrichter in der 45. Minute beim Stand von 6:0 für den FCA abgebrochen. Schuld daran war ein Bienenschwarm, der vom Spielfeld Besitz ergriffen hatte.

„Der Schwarm war so groß und da er nicht zu vertreiben war, haben wir die Kinder gleich in Sicherheit gebracht. Wir wollten kein Risiko eingehen. So etwas habe ich auch noch nicht erlebt,“ berichtete FCA-Trainer Felix Hirschnagl. Während die Schiedsrichter bereits auf dem Nachhauseweg war, beendeten die beiden Mannschaften nach einer langen Pause, als die Bienen weiter gezogen waren, die Begegnung ohne ihn. Am Ende siegte der FCA mit 7:0. (AZ)