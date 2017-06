2017-06-30 18:02:57.0

Eishockey Spielplan: Augsburger Panther starten mit zwei Auswärtsspielen

Der AEV muss zum Auftakt der neuen DEL-Saison zweimal nacheinander auswärts ran. Erst am 15. September kommen die Straubing Ice Tigers zum ersten Heimspiel. Von Milan Sako

Am Montag veröffentlicht die Deutsche Eishockey-Liga den Spielplan für die Saison 2017/18. Offenbar aus Kostengründen bekommen die AEV-Fans ihre Mannschaft am ersten Wochenende (8. und 10. September) nicht im Curt-Frenzel-Stadion zu sehen.

Das Team von Trainer Mike Stewart tritt zwei Mal in Nordrhein-Westfalen (Köln, Düsseldorf, Krefeld oder Iserlohn) an. Das erste Heimspiel ist dann allerdings ein Bayern-Derby. Am 15. September (Freitag) kommen die Straubing Ice Tigers nach Augsburg. Am Sonntag (17. September) folgt wieder ein Auswärtsspiel.

ANZEIGE

Allzu traurig dürften die Panther-Verantwortlichen über die ungewöhnliche Spielplangestaltung zu Saisonbeginn allerdings nicht sein. Denn im Spätsommer strömen erfahrungsgemäß nicht so viele Zuschauer ins Frenzel-Stadion, wie in den kalten Monaten.

Vom 10. bis 12. November steht in Augsburg der Deutschland Cup mit dem Team von Bundestrainer Marco Sturm auf dem Programm. Titelverteidiger Slowakei, Team USA und Russland sind die weiteren Teilnehmer. Die Liga pausiert wegen Olympia im Februar und beendet die Hauptrunde am 4. März 2018. Die Playoffs starten am 7. März und enden spätestens am 26. April.

Der Eis-Auftakt ist für den 4. August angesetzt

Während einige deutsche Spieler in Augsburg trainieren, trifft der Großteil der Mannschaft samt Trainer Stewart Ende Juli in Augsburg ein. Der Eis-Auftakt ist am 4. August angesetzt. Das erste Testspiel betreiten die Panther als Titelverteidiger des Dolomitencups am 11. August in Neumarkt südlich von Bozen. Gegner ist der französische Meister Les Rapaces de Gap.

Dem eigenen Publikum präsentiert sich der letztjährige Viertelfinalist erstmals am 25. August gegen den österreichischen Spitzenklub Linz.

Lesen Sie auch:

Curt-Frenzel-Stadion: Wo es noch offene Baustellen gibt

Alle Termine und Testspiele bis zum Saisonstart auf einen Blick