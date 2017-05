2017-05-31 17:30:08.0

TSV 1860 München Stadionfrage nach Abstieg: Münchens OB Reiter will den "Löwen" helfen

Nach dem Abstieg der "Löwen" aus der 2. Bundesliga hat der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter dem TSV 1860 München seine Unterstützung beim Stadionumzug zugesagt.

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hat dem TSV 1860 München nach dem Abstieg aus der 2. Fußball-Bundesliga Unterstützung für den Fall eines angestrebten Stadionumzugs zugesagt. "Sollten die Löwen tatsächlich zurück ins Grünwalder Stadion wollen, dann werden wir das gerne prüfen und so weit wie möglich auch unterstützen", äußerte Reiter am Mittwoch in einer Mitteilung.

Müssen die "Löwen" nach dem Abstieg raus aus der Allianz-Arena?

Nach dem Absturz in die 3. Liga könnte ein Auszug der Sechziger aus der ungeliebten Allianz Arena wieder ein konkretes Thema werden. Allerdings haben die "Löwen" einen auch für die Drittklassigkeit gültigen Mietvertrag mit dem Arena-Eigentümer FC Bayern München.

Das Gründwalder Stadion ist von der Stadt ausgebaut worden und grundsätzlich tauglich auch für Drittligaspiele. Trotzdem wäre für den Spielbetrieb ein Konzept nötig, das auch alle sicherheitsrelevanten Fragen berücksichtige, bemerkte Reiter.

Oberbürgermeister Reiter kritisiert Randalen beim Relegationsspiel gegen Regensburg

In diesem Zusammenhang kritisierte der Oberbürgermeister scharf die Ausschreitungen von "Löwen"-Fans beim verlorenen Relegationsspiel gegen Jahn Regensburg am Dienstagabend. Er habe "keinen Funken Verständnis" für "die skandalösen Ausschreitungen". Zugleich bedankte Reiter sich ausdrücklich bei allen Polizei- und Ordnungskräften, die im Einsatz waren. dpa

Der Niedergang des TSV 1860 München in Bildern Im Mai 2004 steigen die Löwen aus der Bundesliga ab, elf Jahre später rutschen sie noch weiter nach unten. Dazwischen: Streit, Possen und Finanzprobleme. Foto: Angelika Warmuth (dpa)

