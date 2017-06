2017-06-23 21:16:00.0

Augsburg Starker Auftakt für deutsche Kanuten beim Welt-Cup in Augsburg

Der Auftakt beim Welt-Cup im Kanu-Slalom in Augsburg war für die deutschen Kanuten erfolgreich. 16 der 17 Boote zogen in die Halbfinals ein.

Am Qualifikationstag für die Weltcup-Rennen auf dem Augsburger Eiskanal sind gleich 16 der 17 Boote des Deutschen Kanu-Verbandes (DKV) in die Halbfinals eingezogen, darunter auch die Augsburger Hannes Aigner (Bild) und Alexander Grimm.

Besonders stark präsentierten sich auch die Männer im Canadier Einer, hier fuhr der Weltcupsieger von Prag, Sideris Tasiadis, mit Platz zwei sicher ins Halbfinale. Auch Birgit Ohmayer schaffte im Canadier Einer den Einzug in die nächste Runde.

Am Samstag beginnen die Rennen um 9.20 Uhr, am Sonntag um 10.25 Uhr. Am Nachmittag sind jeweils die Boater Cross-Kanuten im Einsatz.

Hier die Fotos zum ersten Tag auf dem Eiskanal: