1860 München Stefan Aigner will nicht mehr der Kapitän der Löwen sein

Der TSV 1860 München muss sich offenbar einen neuen Kapitän suchen. Stefan Aigner hat Trainer Pereira gebeten, ihn von diesem Amt zu entbinden. Er steht am Freitag nicht im Kader.

Ein neuer Kapitän wird 1860 München in Bielefeld anführen. Der bisherige Kapitän der Löwen, Stefan Aigner, steht nicht im Kader. Er will laut einem Medienbericht auch nicht mehr Kapitän der Mannschaft sein.

"Ich bin im Sommer zurückgekommen, um mit 1860 Erfolg zu haben. Der Aufstieg in die Bundesliga war das klare Ziel", sagte Aigner der Bild-Zeitung. "Aber durch verschiedene Umstände, wie Verletzungen und Personalwechsel, hat sich die Situation grundlegend verändert. In dieser neuen Situation kann ich das Amt des Kapitäns nicht zu 100 Prozent ausführen." Da es ihm derzeit nicht möglich sei, den Löwen auf dem Spielfeld und außerhalb des Platzes zu helfen, habe er 1860-Trainer Vitor Pereira gebeten, ihn so schnell als möglich vom Kapitänsamt zu entbinden.

Aigner, der von Eintracht Frankfurt zu den Löwen gewechselt war, fügte hinzu, er selbst habe noch nicht die sportliche Form des Sommers. "Ich habe selber noch zu kämpfen, um der Mannschaft helfen zu können. Daher will ich mich jetzt komplett auf das Sportliche konzentrieren", sagte er.

Gegen Bielefeld wird Stefan Aigner nicht auflaufen

Wie die Süddeutsche Zeitung schreibt, erwähnte Trainer Pereira Aigner bei der Pressekonferenz zum Spiel an diesem Freitag bei Arminia Bielefeld seinen (Ex-)Kapitän Aigner mit keinem Wort. Der 1860-Coach äußerte sich lieber zu den Neuzugängen. "Die Verstärkungen werden uns natürlich helfen, obwohl wir wenig Zeit hatten, mit ihnen zu arbeiten", sagte er.

In der Winterpause wurden Amilton (SC Portimonense), Abdoulaye Ba (FC Porto/ausgeliehen), Lumor Agbenyenu (SC Portimonense/ausgeliehen), Christian Gytkjaer (Rosenborg Trondheim) und der noch beim Afrika-Cup weilende Kameruner Nationalspieler Frank Boya verpflichtet. "Sie stehen zur Verfügung und es werden wahrscheinlich einige auflaufen", kündigte Pereira an. Dass Aigner, der nicht verletzt ist, nicht im Kader steht, wurde dagegen erst nach der Pressekonferenz bekannt. mol/dpa