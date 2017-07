2017-07-09 17:51:00.0

Tour de France Sturz von Porte überschattet Königsetappe - Froome souverän

Ein schlimmer Sturz des Australiers Richie Porte bei Tempo 80 schockt die Tour. Der Italiener Aru erweist sich als unfairer Fahrer, Titelverteidiger Froome hat alles im Griff.

Ein Horrorsturz von Mitfavorit Richie Porte bei Tempo 80 hat die Königsetappe der 104. Tour de France überschattet - und auch den hinterhältigen Angriff von Fabio Aru auf Patron Chris Froome zur Nebensache verkommen lassen.

Der Australier kam auf der rasenden Abfahrt der neunten Etappe vom Mont du Chat von der Straße ab, überschlug sich und knallte mit voller Wucht gegen eine Felsböschung. Für Porte endeten die Tour-Hoffnungen im Krankenhaus. Auch die Konkurrenten Nairo Quintana (Kolumbien) und Alberto Contador (Spanien) muss Froome kaum mehr fürchten, beide wurden bei der Kletterpartie über 4600 Höhenmeter und drei Bergen der höchsten Kategorie abgehängt.

Den Sieg nach 181,5 Kilometern von Nantua nach Chambéry holte sich der Kolumbianer Rigoberto Uran im Foto-Finish vor dem Franzosen Warren Barguil vom deutschen Sunweb-Team. Froome belegte den dritten Platz und sicherte sich damit vier Sekunden Zeitgutschrift. Damit liegt er in der Gesamtwertung vor dem Ruhetag am Montag nun 18 Sekunden vor Aru. Der italienische Meister ist als einziger ernsthafter Rivale übrig geblieben.

Aru kämpfte mit allen fairen und unfairen Mitteln

Und dass er mit allen - auch unfairen - Mitteln kämpft, zeigte der Astana-Profi am letzten Anstieg. Bei einem Defekt von Froome blies er sofort zur Attacke - eine grobe Unsportlichkeit, für die er keine Mitstreiter fand. Von seinem Team wurde er daraufhin offenbar zurück gepfiffen, wütend schlug er auf den Lenker.

Bis auf die Schrecksekunde hatte Froome dagegen alles im Griff, auch als Einzelkämpfer ließ der Sky-Kapitän keine Angriffe auf das Gelbe Trikot zu. Außerdem stellte der 32-Jährige seine ausgezeichneten Abfahrtsqualitäten unter Beweis. Dabei musste Froome den Verlust von Edelhelfer Geraint Thomas in Kauf nehmen. Der Auftaktsieger von Düsseldorf, der bis zur fünften Etappe Gelb getragen hatte, kam auf der Abfahrt vom Col de la Bich zu Fall und erlitt einen Schlüsselbeinbruch.

Angesichts der Überlegenheit bekam auch Youngster Emanuel Buchmann die Grenzen aufgezeigt. Hatte der junge Ravensburger am Samstag noch als Mitglied einer Ausreißergruppe die Sky-Mannschaft ins Schwitzen gebracht, konnte er am Ende der schweren Etappe mit drei Bergwertungen der höchsten Kategorie (Col de la Biche, Grand Colombier und Mont du Chat) das Tempo der Favoriten nicht mehr mitgehen. Mit 7:13 Minuten Rückstand kam er als 24. in Chambéry an. "Die Etappe war einfach super schwer", sagte er nach dem Rennen. "Es lief einfach nicht so gut."

Porte stürzte schlimm, verlor das Bewusstsein aber nicht

Die Schlüsselszenen der Etappe erlebte Buchmann nur noch aus der Ferne. Am letzten Anstieg schlug Froome ein derart hohes Tempo an, dass zahlreiche Rivalen abreißen lassen mussten. Porte ließ sich indes nicht abschütteln. Doch auf der Abfahrt war die Tour für den 32-Jährigen nach seinem schlimmen Sturz beendet, dabei riss er auch Daniel Martin mit. Der Ire konnte aber weiterfahren. Bei Porte waren sofort die Rettungskräfte, seine Halswirbelsäule wurde sofort stabilisiert. Laut der Tour-Ärztin war er aber bei Bewusstsein.

Aufgrund der nassen Strecke hatte es den ganzen Tag über schon Stürze gegeben, wie etwa den von Thomas. Schon beim Giro d'Italia hatte der Waliser nach einem schweren Sturz aufgeben müssen. In Erinnerung ist auch noch sein spektakulärer Abflug bei der Tour 2015 auf dem Weg nach Gap.

Auch Buchmanns Kapitän Rafal Majka stürzte auf der gleichen Abfahrt am Sonntag und verlor damit den Anschluss zur Favoritengruppe, mit mehreren Minuten Rückstand erreichte der Pole das Ziel. Damit könnte Buchmann nun bei Bora-hansgrohe der Mann für das Gesamtklassement sein.

Leiden mussten am Wochenende die Sprinter, die jeweils im Grupetto mit großem Rückstand das Ziel erreichten. Bevor die schweren Bergwertungen anstanden, hatte Marcel Kittel am Samstag aber noch seinen Vorsprung im Kampf um das Grüne Trikot ausgebaut - auch weil sein Rivale Arnaud Démare (Frankreich) wegen eines Magen-Darm-Infekts schwer geschwächt auf die Bergetappen gegangen war. Schon am Samstag hatte Démare über eine halbe Stunde auf den französischen Tagessieger Lilian Calmejane verloren.

Calmejane hatte das achte Teilstück zur Station des Rousses vor Robert Gesink gewonnen. Am Sonntag war indes die Rundfahrt für den Niederländer beendet - ebenfalls nach einem Sturz.

