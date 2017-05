2017-05-08 14:29:31.0

Madrid Tennis-Turnier: Kohlschreiber scheidet in erster Runde aus

Philipp Kohlschreiber zeigte beim Tennis-Turnier in Madrid eigentlich eine starke Leistung - trotzdem schied der Augsburger in der ersten Runde aus.

Philipp Kohlschreiber ist beim Tennis-Turnier in Madrid trotz starker Leistung in der ersten Runde ausgeschieden. Der Davis-Cup-Profi unterlag am Montag dem Bulgaren Grigor Dimitrow mit 6:7 (7:9), 4:6. Erst nach 1:47 Stunden gab sich der Augsburger beim Sandplatz-Event in der spanischen Hauptstadt geschlagen.

Kohlschreiber läuft damit Gefahr, bei den French Open nicht gesetzt zu sein. Derzeit zählt der 33-Jährige als 37. der Weltrangliste nicht zu den Top 32. Ihm drohen damit beim zweiten Grand-Slam-Turnier der Saison gleich zum Auftakt schwere Gegner. Die French Open beginnen am 28. Mai. dpa