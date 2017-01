2017-01-15 08:36:37.0

Tennis Tommy Haas will Tennis-Karriere noch 2017 beenden

Tommy Haas hat angekündigt, seine Tennis-Karriere noch in diesem Jahr zu beenden. Was steckt hinter dieser Entscheidung?

Der deutsche Tennis-Routinier Tommy Haas will seine Karriere in diesem Jahr beenden, hat dafür aber noch keinen genauen Zeitpunkt festgelegt. Der 38-Jährige will zunächst noch einige seiner Lieblingsturniere spielen und dann in einem geeigneten Moment abtreten.

Das kündigte der immer wieder lange verletzte Wahl-Amerikaner am Sonntag in Melbourne an, wo er am Dienstag erstmals seit drei Jahren noch einmal bei den Australian Open antreten wird. Gegner des von einer Fußoperation genesenen Haas in der ersten Runde wird der Franzose Benoît Paire sein.

Haas hatte in der Vorwoche sein Comeback beim Einladungsturnier in Melbournes Stadtteil Kooyong gegeben, war zum zweiten Match aber wegen eines Infekts auch aus Vorsichtsgründen nicht mehr angetreten. «Ich bin froh und dankbar, hier sein zu können», sagte der dreimalige Halbfinalist der Australian Open.

Tommy Haas will Karriereende selbst bestimmen

Große Erwartungen hat der Vater zweier Kinder nicht. Dieses Jahr sieht er als «die Chance, mit sich selber ins Reine zu kommen» und zum selbst gewählten Zeitpunkt aufzuhören. «Die Turniere in Deutschland würde ich gern alle noch mal spielen, dann ist es langsam vorbei.» Anfang März wird Haas zudem erstmals als Turnierdirektor im kalifornischen Indian Wells fungieren. dpa