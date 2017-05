2017-05-22 19:06:00.0

Nach Trainingsunfall Triathletin Julia Viellehner ist tot

Die deutsche Triathletin Julia Viellehner ist an ihren schweren Verletzungen gestorben. Bei einer Trainingsfahrt war die 31-Jährige letzte Woche von einem Lastwagen erfasst worden.

Eine Woche nach ihrem Trainingsunfall ist die deutsche Triathletin Julia Viellehner ihren schweren Verletzungen erlegen. Das gab ihr Lebensgefährte und Trainer Tom Stecher heute bekannt. Die 31-Jährige hatte am vergangenen Montag auf einer kurvenreichen Straße in den Apenninen trainiert, als sie von einem Lastwagen erfasst wurde. Offenbar musste der Laster einem anderen Fahrzeug ausweichen.

Viellehner, die in Benediktbeuren geboren wurde, kämpfte im Krankenhaus im italienischen Cesena bis zum Montag noch um ihr Leben. Mit einem bewegenden Post auf dem sozialen Netzwerk Facebook gab ihr Lebensgefährte bekannt, dass Viellehner diesen Kampf verloren hat.

Viellehners Lebensgefährte auf Facebook: "Julia hat bis zum Schluss gekämpft!"

Stecher schreib auf der Facebook-Seite von Viellehner: "Wir sehen uns im Ziel! ... waren Ihre letzten Worte kurz vor jedem Rennen. Die letzten Tage waren lang und hart! Julia hat bis zum Schluss gekämpft! Nun hat sie das Ziel erreicht und wartet dort ... Die Ärzte haben nichts unversucht gelassen und Julia hat all eure Unterstützung gespürt und auch gebraucht. Julia wäre zu tiefst gerührt gewesen, wenn sie all eure Nachrichten gesehen und gelesen hätte - dafür DANKE ich euch und haltet sie weiterhin in euren Herzen!"

Bergsteiger Hans und Raphael Viellehner werden seit 2015 vermisst

Es ist nicht der erste Schicksalsschlag, den Viellehners Familie einstecken muss. Im Jahr 2015 verschwanden ihr Vater Hans und ihr Bruder Raphael beim Bergsteigen in Neuseeland. Die beiden gelten als verschollen, die Behörden gehen davon aus, dass beide auf dem Mount Cook abstürzten und dabei starben.

Viellehner war im vergangenen Jahr Profi-Sportlerin geworden und hatte 2016 über die Langdistanz die Challenge Regensburg gewonnen. In den Jahren 2013 und 2015 hatte die Sportlerin zudem WM-Silber über die Duathlon-Langdistanz gewonnen. eisl