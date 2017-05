2017-05-22 00:03:25.0

Basketball Ulm siegt im ersten Halbfinale - Bamberg dominiert gegen Bayern

Brose Bamberg lässt dem FC Bayern zum Halbfinal-Start keine Chance. Die Franken sind in dieser Form kaum zu stoppen. Auch Ulm startet mit einem klaren Sieg in die Serie. Von Pit Meier

Noch bei der Trainingseinheit am Freitagabend hatten die Basketballer von Ratiopharm Ulm nicht sicher gewusst, gegen wen sie am Sonntag spielen würden. Wie berichtet hatte Ludwigsburg Protest gegen die Niederlage im fünften Viertelfinalspiel eingelegt. Damit gab es zwei Optionen: Wiederholung dieser Partie oder Halbfinale gegen Oldenburg.

Thorsten Leibenath schildert sein Dilemma: „Ich musste den Spielern sagen, dass wir vielleicht noch einmal gegen Ludwigsburg ran müssen. Die waren darüber nicht glücklich.“ Der Ulmer Trainer konzentrierte sich dann bei der Vorbereitung ganz auf Oldenburg und er lag richtig. Am Samstagvormittag gegen 11 Uhr wies die Basketball-Bundesliga den Ludwigsburger Protest ab und 28 Stunden später war die Ulmer Mannschaft perfekt eingestellt auf den Halbfinalgegner. Der Tabellenerste nach der Hauptrunde schlug Oldenburg mit 86:79 und ging damit in der Serie in Führung.

ANZEIGE

Drei Siege sind zum Einzug ins Finale um die deutsche Meisterschaft nötig, den zweiten können sich die Ulmer bereits am morgigen Dienstag (20.30 Uhr) in Oldenburg sichern.

Ulm siegt im ersten Halbfinalspiel Basketball Playoffs Halbfinale, Ratiopharm Ulm vs Oldenburg. Geschafft !! Das erste Halbfinale gegen Oldenburg ist im Kasten. Ulms Kaüitän Per Günther (mitte) mit Chris Babb, Taylor Braun, Augustine rubit und Thorsten Tadda. Foto: Horst Hörger

Wenn sie in der Ewe-Arena aus der Distanz erneut so gut treffen wie gestern, dann stehen die Chancen außerordentlich gut. Die Ulmer versenkten im ersten Halbfinalspiel 16 Dreier und kratzten damit an ihrer Saisonbestleistung. Beim deutlichen Sieg gegen Jena Anfang Januar waren es 17 gewesen. Beinahe kurios: Von den schwierigen Würfen jenseits der 6,75-Meter-Linie traf Ulm mehr als aus dem Nah- und Mittelbereich (14). Ein besonders weiches Händchen hatte Chris Babb, der mit seinen sieben Dreiern bei zehn Versuchen knapp hinter seiner persönlichen Bestmarke blieb. Acht waren es ebenfalls gegen Jena gewesen.

Ein deutliches Achtungszeichen setzte zeitgleich zum Spiel der Ulmer Titelverteidiger Brose Bamberg gegen den FC Bayern. Der deutsche Meister ließ den Münchnern beim 82:59 (45:23)-Sieg keine Chance. Seit 2013 scheiterten die Bayern in allen drei Play-off-Duellen an Bamberg, im Vorjahr setzte es ebenfalls im Halbfinale ein glattes 0:3.

Und erneut taten sich die Gäste gestern zu Beginn extrem schwer, leisteten sich vier frühe Ballverluste. Bamberg legte mit einem 8:0-Start furios los, Münchens Trainer Sasa Djordjevic versuchte, den Rhythmus der Franken mit einer Auszeit zu brechen. Doch erst nach fünf Minuten gelang seiner Mannschaft beim Stand von 0:12 der erste Korberfolg, auch danach fehlte ihr häufig die nötige Aggressivität.

„Wir haben großartig angefangen, das hat uns den Push gegeben“, sagte Bambergs Fabien Causeur. Der Franzose war mit 16 Punkten bester Werfer der Partie – und warnte danach: „Es steht nur 1:0. In München wird es eine ganz andere Geschichte. Wir müssen defensiv genauso auftreten. Sie müssen etwas versuchen, sie werden eine Reaktion zeigen.“

Mit seiner druckvollen Verteidigung stellte Bamberg die Münchner vor arge Probleme, die Bayern trafen in der ersten Halbzeit nur fünf Feldwürfe, davon lediglich einen Dreipunktversuch. Aber auch nach der Pause konnten die Gäste keinen Lauf starten, Bamberg verwaltete den Vorsprung souverän. (mit dpa)