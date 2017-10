2017-10-02 06:49:00.0

FC Bayern München Unentschieden gegen Hertha: Steht Bayerns Ribéry ein langer Ausfall bevor?

Nach dem Ancelotti-Rauswurf hat der FC Bayern gegen Hertha nur einen Punkt geholt. Franck Ribéry droht erneut ein langer Ausfall. Damit würde ein zweiter Leistungsträger fehlen.

Der FC Bayern trennt sich nach der Niederlage gegen Paris von Trainer Carlo Ancelotti.

FC Bayern München: News im Blog

1. Oktober: "Starke Schmerzen" - Bayerns Ribéry droht langer Ausfall

Franck Ribéry droht mit einer Bänderverletzung im linken Knie eine lange Zwangspause. Der 34 Jahre alte Franzose wurde beim 2:2 (1:0) der Münchner bei Hertha BSC nach gut einer Stunde ausgewechselt. "Der Doktor hat von einem Außenbandanriss geredet", berichtete Interimstrainer Willy Sagnol nach der Partie am Sonntag. "Wir müssen aber noch weitere Tests mit Franck machen."

Nachdem er sich ohne Einwirkung des Gegners verletzte, konnte Ribéry das linke Bein nicht mehr belasten. Damit müssen die Münchner nach dem Mittelfußbruch von Torwart Manuel Neuer womöglich für längere Zeit auf einen weiteren Leistungsträger verzichten.

"Franck hat starke Schmerzen. Wir hoffen, dass es nichts Schlimmes ist, aber es sieht nicht gut aus", sagte Sportdirektor Hasan Salihamidzic. "Der Doc untersucht ihn. Er konnte ihn zunächst nicht untersuchen, weil er so starke Schmerzen hatte."

30. September: Trainersuche überlagert Berlin-Spiel

Die offene Trainerfrage überlagert den Auftritt des FC Bayern München bei Hertha BSC. Doch ungeachtet der Suche nach einem dauerhaften Nachfolger von Carlo Ancelotti brauchen die von Paris Saint-Germain gedemütigten Münchner dringend einen Sieg, damit sich der Druck nicht auch in der Bundesliga noch weiter erhöht. "Das Wichtigste ist jetzt, das Spiel in Berlin zu gewinnen", betonte Sportdirektor Hasan Salihamidzic.

Nur ein - möglichst klares - sportliches Zeichen am Sonntag in der Hauptstadt würde die Situation in der Länderspielpause nicht erneut verschärfen. Vor dem siebten Spieltag betrug der Rückstand auf Spitzenreiter Borussia Dortmund drei Punkte. Nachdem Salihamidzic im Vorfeld der Partie öffentlich das weitere Vorgehen in der Trainerfindung erläuterte, wird im Olympiastadion vor allem Interimscoach Willy Sagnol im Fokus stehen.

Im Gegensatz zu Ancelotti in seiner Bayern-Spätphase wird erwartet, dass der Franzose voraussichtlich auf die stärksten zur Verfügung stehenden Kräfte setzt. Man dürfe aber nicht nur dem Franzosen "die Aufgabe geben", forderte Salihamidzic und nahm die beim 0:3 in der Champions League enttäuschenden Spieler in die Pflicht.

Abseits des Platzes werde die Findungskommission mit Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge, Präsident Uli Hoeneß und ihm nun "den besten Trainer in diesem Moment" ermitteln, sagte der 40 Jahre alte Sportdirektor-Novize. Naheliegendste Lösung der aktuell verfügbaren Kandidaten zum schwierigen Zeitpunkt mitten in der Saison ist dabei Thomas Tuchel. Der frühere Dortmunder mit einem Wohnsitz in München hätte die nötige internationale Erfahrung, besitzt aber nicht erst seit der Trennung mit Nebentönen beim BVB das Image als menschlich schwieriger Coach. Andere Trainer mit Zukunftsperspektive wie Hoffenheims Julian Nagelsmann sind derzeit vertraglich gebunden. "Hoeneß, Rummenigge und ich werden nur mit einer Entscheidung aus dem Raum rausgehen, wenn wir uns einig sind", berichtete Salihamidzic über das weitere Vorgehen.

29. September: Salihamidzic nennt keinen Zeitplan für Trainersuche beim FC Bayern

Sportdirektor Hasan Salihamidzic will für die Trainersuche beim FC Bayern München keinen Zeitplan nennen. "Die Trainerfrage wird intern diskutiert. Wenn wir zu einem Entschluss gekommen sind, werden wir uns äußern", sagte Salihamidzic am Freitag in München. "Willy Sagnol ist unser Interimstrainer, die Lösung bis aufs Weitere."

Präsident Uli Hoeneß hatte zuvor angekündigt, dass der Rekordmeister möglichst schon nach der im Anschluss an die Bundesligapartie bei Hertha BSC am Sonntag anstehende zweiwöchige Länderspielpause "eine Lösung" haben wolle.

Einen Tag nach der Trennung von Coach Carlo Ancelotti ging Salihamidzic nicht auf Namen möglicher Trainerkandidaten ein. "Wir werden jetzt alle Möglichkeiten prüfen und dann sehen, was dabei herauskommt", sagte er. "Es ist auch für uns keine normale Situation, dass wir uns in der Saison von einem Trainer trennen. Wir bedauern das alle sehr."

Finanzvorstand des FC Bayern bei Jagdunfall verletzt

Ein Jagdunfall des stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden Jan-Christian Dreesen hat den FC Bayern München zunächst in große Sorge versetzt. Der 50-Jährige verletzte sich an der linken Hand und musste operiert werden, wie der deutsche Fußball-Rekordmeister am Freitag mitteilte. Das Unglück ereignete sich am Donnerstag. Die Operation sei "optimal verlaufen", hieß es von Vereinsseite. Dreesen werde schon bald wieder seiner Arbeit beim FC Bayern nachgehen können. "Als wir die Nachricht erhalten haben, waren wir natürlich alle sehr erschrocken. Umso mehr sind wir jetzt erleichtert, dass Jan-Christian schon wieder auf dem Weg der Besserung ist", erklärte der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge.

FC Bayern informiert über weiteres Vorgehen - Pk mit Salihamidzic

Sportdirektor Hasan Salihamidzic soll einen Tag nach der Trennung von Trainer Carlo Ancelotti über das weitere Vorgehen des FC Bayern Auskunft geben. Der deutsche Fußball-Rekordmeister hat am Freitag kurzfristig für 15 Uhr zu einer Pressekonferenz mit dem Ex-Profi eingeladen.

Interimstrainer Willy Sagnol wird zwei Tage vor dem Bundesligaspiel in Berlin gegen Hertha BSC nicht an der Pk teilnehmen. Der bisherige Assistent von Ancelotti soll sich wohl ganz auf die sportliche Vorbereitung der Mannschaft konzentrieren. Auf das Berlin-Spiel am Sonntag folgt eine zweiwöchige Länderspielpause, in der die Bayern einen neuen Chefcoach präsentieren könnten.

28. September: Hoffenheim-Coach Nagelsmann: "Beteilige mich nicht an Spekulationen"

Hoffenheim-Trainer Julian Nagelsmann hat vor dem Europa-League-Spiel bei Ludogorez Rasgrad Fragen zur Trainer-Diskussion beim FC Bayern abgewehrt. "Ich habe mich heute nicht damit beschäftigt, ich befasse mich nicht mit Spekulationen. Meine Medienabteilung hat alles von mir ferngehalten, was nichts mit dem Spiel zu tun hat", sagte der 30-Jährige am Donnerstag kurz vor dem Anpfiff dem Fernsehsender Sport1. Der Trainer-Aufsteiger wird als Kandidat auf die Nachfolge von Carlo Ancelotti gehandelt. Nagelsmann hatte erst im Juni seinen Vertrag bei 1899 Hoffenheim bis zum Jahr 2021 verlängert.

Der gebürtige Bayer Nagelsmann hatte vor wenigen Wochen in einem Eurosport-Interview ausführlich seine persönliche Vision als Chefcoach beim deutschen Rekordmeister publik gemacht. "Der FC Bayern spielt in meinen Träumen schon eine etwas größere Rolle", sagte er unter anderem, entschuldigte sich aber später - auch per SMS bei Ancelotti. "Tut mir leid, dass diese Aussagen von mir so extrem große Wellen geschlagen haben. Das war keine Bewerbung von mir und hatte null aktuellen Bezug."

Hoffenheims Sportdirektor Alexander Rosen sagte ebenfalls bei Sport1 kurz vor dem Europa-League-Spiel in Bulgarien: Die Gefahr eines Wechsels sei so gering, er könne gar nicht sagen, wie gering. "Ich würde ja sagen, dass mich das Thema nervt. Aber das tut es nicht mal. Es langweilt mich einfach nur."

Bayern-Präsident Hoeneß zur Trennung von Ancelotti: "Mussten handeln"

Bayern Münchens Präsident Uli Hoeneß hat die Trennung von Trainer Carlo Ancelotti nach den Entwicklungen in Paris als alternativlos bezeichnet. Der 58 Jahre alte Italiener habe wichtige Führungsspieler des deutschen Fußball-Meister gegen sich aufgebracht, sagte Hoeneß am Donnerstagabend am Rande eines Termins in Siegen dem Radiosender FFH. "Du kannst als Trainer nicht deine prominentesten Spieler als Gegner haben", erklärte Hoeneß: "Ich habe in meinem Leben einen Spruch kennengelernt: Der Feind in deinem Bett ist der gefährlichste. Deswegen mussten wir handeln."

FC Bayern trennt sich von Carlo Ancelotti

Der FC Bayern München hat sich von Trainer Carlo Ancelotti getrennt. Der Verein zog damit die Konsequenzen aus dem unbefriedigenden Saisonstart und vor allem dem 0:3 vom Vorabend in der Champions League bei Paris St. Germain. Entsprechende Medienberichte bestätigte der FC Bayern am Donnerstagnachmittag. Die Freistellung von Ancelotti sei "Folge einer internen Analyse", heißt es in einer Presseerklärung der Münchner.

"Die Leistungen unserer Mannschaft seit Saisonbeginn entsprachen nicht den Erwartungen, die wir an sie stellen", wird FC-Bayern-Chef Karl-Heinz Rummenigge in der Mitteilung zitiert. "Das Spiel in Paris hat deutlich gezeigt, dass wir Konsequenzen ziehen mussten." Zusammen mit Sportdirektor Hasan Salihamidžić habe er Ancelotti die Entscheidung mitgeteilt. "Ich darf mich bei Carlo für die Zusammenarbeit bedanken und bedauere die Entwicklung, die sie genommen hat. Carlo ist mein Freund und wird es bleiben, aber wir mussten hier eine professionelle Entscheidung im Sinne des FC Bayern treffen. Ich erwarte jetzt von der Mannschaft eine positive Entwicklung und absoluten Leistungswillen, damit wir unsere Ziele für diese Saison erreichen", so Rummenigge.

Das Training übernimmt bis auf Weiteres Assistenz-Coach Willy Sagnol. Sagnol wird am Sonntag beim Spiel bei Hertha BSC als Interimstrainer auf der Bank sitzen. Auch das italienische Betreuerteam von Carlo Ancelotti - Davide Ancelotti, Giovanni Mauri, Francesco Mauri und Mino Fulco - hat der FC Bayern freigestellt.

Bericht: Bayern-Krisensitzung zu Trainer Ancelotti

Nach dem 0:3-Debakel bei Paris St. Germain soll der FC Bayern laut Sport Bild am Donnerstagnachmittag in einer Krisensitzung über die Zukunft von Trainer Carlo Ancelotti beraten. Das meldete das Sportblatt auf seiner Homepage, noch während der deutsche Fußball-Rekordmeister im Flieger auf der Rückkehr von der Champions-League-Reise nach Frankreich war.

Die Münchner hatten am Vorabend gegen das Team um Superstar Neymar keine Chance. Bayerns Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge kündigte an, dass der Verein "auch in Klartextform Konsequenzen ziehen muss".

27. September: Bittere Niederlage für Bayern: 0:3 in Paris

Der FC Bayern München hat bei Paris Saint-Germain eine schwere Niederlage hinnehmen müssen. Der deutsche Fußball-Rekordmeister verlor am Mittwochabend sein Gruppenspiel in Frankreichs Hauptstadt mit 0:3 (0:2). Dani Alves (2. Minute) Edinson Cavani (31.) und 222-Millionen-Mann Neymar (63.) erzielten die Tore für die hoch überlegenen Franzosen. Die verblüffende Aufstellung von Bayern-Trainer Carlo Ancelotti mit dem Verzicht auf das Weltmeister-Duo Mats Hummels und Jérôme Boateng im Abwehrzentrum ging vor gut 40 000 Zuschauern im Pariser Prinzenpark nicht auf. Damit sind die Bundesliga-Clubs am zweiten Spieltag der europäischen Eliteliga ohne Punktgewinn geblieben. Am Vortag hatten auch Borussia Dortmund und RB Leipzig Niederlagen hinnehmen müssen.

Ancelotti überrascht mit Bayern-Startformation gegen Paris

Bayern-Trainer Carlo Ancelotti bietet am Abend im Champions-League-Spiel gegen Paris St. Germain eine unerwartete Startelf auf. Der Italiener setzt im Prinzenpark im Abwehrzentrum auf Javi Martínez und Niklas Süle anstelle des Weltmeister-Duos Mats Hummels und Jérome Boateng. In der Offensive beginnen neben Torjäger Robert Lewandowski Nationalspieler Thomas Müller und James Rodríguez. Dazu kommt ein kompaktes Mittelfeld mit Thiago, Arturo Vidal und Corentin Tolisso. David Alaba steht nach seiner Fußverletzung direkt wieder in der Startelf des deutschen Fußball-Rekordmeisters.

Die Bayern-Elf im Überblick: Ulreich - Kimmich, Martínez, Süle, Alaba - Vidal - Tolisso, Thiago - Müller, Lewandowski, James.

FC Bayern vor großer Champions-League-Prüfung in Paris

Der FC Bayern München steht vor einer ersten großen Standortbestimmung in dieser Fußballsaison. Am zweiten Spieltag der Champions League geht es für den deutschen Meister am Mittwoch (20.45 Uhr) gegen Paris St. Germain nicht nur um Platz eins in Gruppe B. Im Pariser Prinzenpark muss Trainer Carlo Ancelotti mit seinem Team den Nachweis erbringen, weiterhin zur Spitze in Europa zu gehören.

Gastgeber Paris hat vor dieser Saison seinen Kader für viel Geld aufgebessert. Unter anderem kam der Brasilianer Neymar für 222 Millionen Euro als Rekordeinkauf vom FC Barcelona. "Es ist ohne Frage ein Prestigespiel", erklärte Bayern-Chef Karl-Heinz Rummenigge. Zum Auftakt der Gruppenphase hatte Paris bei Celtic Glasgow mit 5:0 gewonnen. Die Bayern besiegten den RSC Anderlecht 3:0.

"Harte Frage" bringt Carlo Ancelotti nicht aus dem Konzept

Mit dieser Frage hatte Carlo Ancelotti nun wirklich nicht gerechnet. Aber der Trainer des FC Bayern München reagierte im Pressesaal des Pariser Prinzenparks mit der ihm eigenen Gelassenheit. Ein Reporter aus Nigeria fragte den 58 Jahre alten Italiener bei der Pressekonferenz am Dienstagabend allen Ernstes, ob er befürchte, bei einer Champions-League-Niederlage gegen Paris St. Germain gefeuert zu werden. "Harte Frage", entgegnete Ancelotti - und amüsiert fügte er dann hinzu: "Ich bin dankbar, dass sich die Menschen in Nigeria Gedanken machen um mein Leben."

Um Ancelottis Job geht es am Abend (20.45 Uhr/ZDF/Sky) zwischen PSG und Bayern natürlich nicht. Trotzdem steht in diesem Gigantentreffen einiges auf dem Spiel. "Es ist ein Prestigeduell", sagte Ancelotti selbst. Es könnte frühzeitig die Weichen in Gruppe B stellen. "Wir wollen natürlich Erster werden, klar", erklärte der Bayern-Coach.

26. September: Ancelotti vor Paris: "Müssen ein komplettes Spiel abliefern"

Für Bayern Münchens Trainer Carlo Ancelotti stellt das Champions-League-Spiel gegen seinen Ex-Club Paris Saint-Germain eine große sportliche Herausforderung dar. "Wir müssen ein komplettes Spiel abliefern, im Angriff und in der Verteidigung", sagte der 58 Jahre alte Italiener am Dienstagabend im Pariser Prinzenpark. Paris sei eine starke Mannschaft, gegen die der deutsche Fußball-Meister am Mittwochabend alle seine Qualitäten zeigen müsse. Zur Aufstellung verriet Ancelotti nichts: "Es wird nicht einfach zu entscheiden." Das Spiel sei "unheimlich attraktiv", sagte Weltmeister Mats Hummels. PSG sei "unfassbar stark in der Offensive", bemerkte der Abwehrspieler.

"Elfer-Streit" bei Bayern-Gegner noch aktuell

Vor dem Champions-League-Gastspiel des FC Bayern stehen bei Paris Saint-Germain nicht Training und Taktik im Mittelpunkt. Stattdessen versucht Frankreichs Vizemeister dieser Tage mit Restaurantbesuchen, Gesprächen und Geldangeboten einen gewaltigen Zoff im Millionärs-Ensemble zu kitten. Beim 2:0-Sieg über Olympique Lyon hatten Megastar Neymar und Torjäger Edinson Cavani auf dem Rasen öffentlich darüber gestritten, wer einen Elfmeter schießen sollte. "Das Problem ist noch nicht gelöst", urteilte die Zeitung L'Équipe vor der Partie des FC Bayern am Mittwoch (20.45 Uhr) im Prinzenpark.

Die Stimmung an der Seine ist bedrückt. Die Ekstase, die der Wechsel von Neymar vom FC Barcelona für die Rekordsumme von 222 Millionen Euro und auch die Verpflichtung des Sturm-Talentes Kylian Mbappé ausgelöst hatten, ist trotz der sehr guten Ergebnisse zum Saisonstart bereits verflogen. L'Équipe kritisierte, Trainer Unai Emery habe ein klares Machtwort sprechen müssen, habe dies aber nicht getan.

Der Coach sagte, dass er sich bei Paris nicht als "Boss der Kompanie" verstehe. "Der, der sich bereit fühlt", antwortete Emery auf die Frage, wer den nächsten Elfmeter für PSG schießen solle. Es werde diese Saison "noch einige Elfmeter" für das Team von Weltmeister Julian Draxler und Nationaltorwart Kevin Trapp geben, sagte der 45-Jährige. "Das Wichtigste ist, sie zu verwandeln."

Rummenigge spricht von "Prestigespiel" und starker Offensive bei Paris St. Germain

Der FC Bayern München ist motiviert zum Champions-League-Spiel bei Paris St. Germain aufgebrochen. "Es ist ohne Frage ein Prestigespiel", sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge am Dienstag in München vor dem Abflug des deutschen Fußball-Meisters nach Frankreich. Die Zielsetzung laute, "etwas mitzunehmen", also im Prinzenpark zu punkten.

Mit an Bord war auch David Alaba, der am Mittwochabend (20.45 Uhr/Sky und ZDF) nach einer Fußverletzung sofort wieder zum Einsatz kommen könnte. Rummenigge hofft, dass der FC Bayern seinen Vorteil, mehr Erfahrung in Europas Königsklasse zu besitzen, ausspielen kann. Die Stärke von Paris liegt laut Rummenigge eindeutig in der Offensive um die teuren Millionen-Zugänge Neymar und Kylian Mbappé. "Die gilt es zu kontrollieren."

Arjen Robben reagierte überrascht, dass die Münchner von den Medien als Außenseiter angesehen werden. "Warum eine Packung? Davon gehen wir natürlich nicht aus. Wir werden uns gut präsentieren, davon bin ich überzeugt", sagte der Niederländer.

Viel wird am Mittwoch von Torwart Sven Ulreich abhängen, der zuletzt in der Bundesliga beim 2:2 gegen den VfL Wolfsburg beim ersten Gegentor gepatzt hatte. "Sven ist ganz klar im Kopf. Natürlich war das ein bitterer Moment für ihn. Aber er ist mental stark genug und wird ein gutes Spiel machen", meinte Teamkollege Robben. Paris und der FC Bayern waren jeweils mit einem Sieg in die Gruppenphase gestartet.

25. September: FC Bayern nominiert Tom Starke für Champions League nach

Wegen des langen Ausfalls von Torhüter Manuel Neuer hat der FC Bayern München Tom Starke für die weiteren Spiele der Champions League nachnominiert. Die UEFA gab dem Ansuchen des deutschen Fußball-Rekordmeisters am Montag statt, wie der Verband auf Anfrage mitteilte. Der 36-jährige Starke, der seine aktive Karriere eigentlich im Sommer beenden wollte, kann damit bereits am Mittwoch (20.45 Uhr) im Auswärtsspiel bei Paris Saint-Germain auf der Bank sitzen. Im Tor stehen wird Neuer-Ersatzmann Sven Ulreich.

In der offiziellen Kaderliste für die Partie ist Weltmeister Neuer nach seinem Mittelfußbruch bereits durch Routinier Starke ersetzt worden. Im Gegensatz zu den Feldspielern können Vereine bei den Torhütern während der Gruppenphase Akteure austauschen. Der gestrichene Spieler - in diesem Fall Neuer - bleibt für einen Monat gesperrt. Allerdings rechnen die Münchner nach der Operation beim Stammkeeper mit einem Comeback ohnehin erst im neuen Jahr.

24. September: Bayern geben vor Paris Rätsel auf

Frust-Trinken war beim FC Bayern nicht angesagt auf dem Oktoberfest - auch wenn es einige Gründe dafür gegeben hätte. Einen Kater hatten der unglückliche Torwart Sven Ulreich und seine Teamkollegen am Wochenende trotzdem nach dem ernüchternden 2:2 (2:0) gegen den VfL Wolfsburg und der misslungenen Generalprobe für den Champions-League-Kracher in Paris. Der Wunsch, in Lederhosen und Trachtenhemd auf eine Neun-Punkte-Woche in der Bundesliga und voller Zuversicht auf die Kraftprobe mit dem Millionen-Ensemble um Topstar Neymar anstoßen zu können, war schon am Freitagabend geplatzt.

"Für das Teambuilding ist die Maßnahme nicht schlecht", erklärte Thomas Müller beim Wiesn-Besuch am Samstag. "Es ist wichtig für die Spieler, dass sie mal den Kopf frei kriegen können", betonte auch Sportdirektor Hasan Salihamidzic. Der Fokus der Münchner, die weiter Rätsel aufgeben, war schon am Wochenende auf die Standortbestimmung am Mittwoch gerichtet. "Das wird eine ganz heiße Aufgabe. Auswärts in Paris ist momentan definitiv eines der fünf schwersten Spiele in Europa", sagte Mats Hummels, der selbstkritisch feststellte: "Wir spielen noch nicht den Fußball, den wir uns vorstellen."

In der Bundesliga hat der Serienmeister seine Dominanz nach dem schwächsten Saisonstart seit sieben Jahren erst einmal eingebüßt. Titelrivale Borussia Dortmund glänzt aktuell mit meisterlichem Fußball wie beim 6:1 gegen Gladbach. Der BVB ist drei Punkte voraus. Und in Europa? Was heißt das böse Erwachen gegen Wolfsburg für Paris? Es könne alles bedeuten, sagte Müller, "von der Trotzreaktion bis zur schlechten Phase". Schon wieder steht ein Schlüsselspiel an.

22. September: FC Bayern nur mit Unentschieden gegen Wolfsburg

Bayern München hat den Sprung an die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga und eine gelungene Einstimmung auf den Champions-League-Kracher in Paris leichtfertig verschenkt. Der deutsche Serienmeister verspielte am Freitagabend beim 2:2 (2:0) gegen einen lange harmlosen VfL Wolfsburg einen schon sicher geglaubten Heimsieg.

Ein schwerer Torwartfehler von Sven Ulreich beim Freistoß von Maximilan Arnold (56. Minute) und ein Kopfballtreffer von Joker Daniel Didavi (83.) ließen die Gäste einen überraschenden Punktgewinn bejubeln. Elfmeterschütze Robert Lewandowski (33.) und Arjen Robben (43.) hatten die Bayern vor 75 000 Zuschauern in der ausverkauften Allianz Arena scheinbar klar in Führung geschossen.

Die ausführlichen Spielbericht lesen Sie hier: FC Bayern verpasst gegen Wolfsburg die Tabellenführung

Manuel Neuer als FIFA-Welttorhüter nominiert

Der deutsche Fußball-Nationalspieler Manuel Neuer ist unter den Finalisten bei der Wahl zum FIFA-Welttorhüter des Jahres 2017. Das gab der Weltverband am Freitag in London bekannt. Der aktuell verletzte Torwart des deutschen Rekordmeisters FC Bayern München kam zusammen mit dem Costa-Ricaner Keylor Navas (Real Madrid) und dem viermaligen italienischen Welttorhüter Gianluigi Buffon (Juventus Turin) in die engere Auswahl für die "Best FIFA Football Awards", die am 23. Oktober 2017 in der britischen Hauptstadt vergeben werden.

Die Wahl zum FIFA-Weltfußballer des Jahres 2017 wird zwischen dem viermaligen Preisträger Cristiano Ronaldo (Portugal/Real Madrid), dem fünffachen Gewinner Lionel Messi (Argentinien/FC Barcelona) und Neymar (Brasilien/FC Barcelona, Paris Saint-Germain) entschieden. Kandidaten für die Wahl des Welttrainers sind Massimiliano Allegri (AC Milan), Zinedine Zidane (Real Madrid) und Antonio Conte (FC Chelsea).

Deutsche Fußballer schafften es mit Ausnahme von Neuer nicht in die engere Auswahl einer der Kategorien. Die Fans von Borussia Dortmund sind allerdings für den "FIFA Fan Award" nominiert.

22. September: FC Bayern gegen Wolfsburg - als Lewandowski Geschichte schrieb

Es geschah auf den Tag genau vor zwei Jahren. Auch damals gastierte der VfL Wolfsburg am 6. Spieltag beim deutschen Meister FC Bayern. Die Niedersachsen führen zum Pause 1:0. Dann wechselt Bayern-Coach Pep Guardiola Torjäger Robert Lewandowski ein - und der Pole schreibt mit fünf Treffern innerhalb von 8 Minuten und 59 Sekunden Bundesligageschichte.

"Ich war wie in einer anderen Welt, wie in Trance", erinnert sich der Pole. In 13 Bundesligaspielen gegen Wolfsburg hat Lewandowski übrigens insgesamt 14 Tore erzielt.

Das Spiel gegen Wolfsburg ist für den FC Bayern nicht nur wichtig für die Bundesligatabelle, sondern auch für die Champions League. Die Münchner wollen sich weiter warm schießen für das große Duell mit Paris St. Germain, das im Sommer auf dem Transfermarkt mit der Verpflichtung der Offensivstars Neymar (222 Millionen Euro) und Kylian Mbappé (180 Mio) fett zugeschlagen hat.

"So sehr habe ich mich seit langem nicht mehr auf ein Champions-League-Spiel gefreut", sagt Bayern-Chef Karl-Heinz Rummenigge. Eine gelungene Generalprobe gegen Wolfsburg soll die Vorfreude auf den Gruppengipfel weiter schüren.

