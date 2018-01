2018-01-21 19:12:00.0

Wintersport Unfassbar! Wie Thomas Dreßen ganz Österreich schockiert

Erstmals nach 39 Jahren hat ein deutscher Skifahrer die legendäre Streif in Kitzbühel gewonnen - für unsere Nachbarn in der Alpenrepublik eine unglaubliche Situation. Von Andreas Kornes

Es muss tausendfach geschmerzt haben, als Thomas Dreßen über die Ziellinie raste und auf den gigantischen Videowänden die grüne 1 aufleuchtete. „Unfassbar!“, titelte die Kronen-Zeitung, Österreichs lautstärkstes Boulevard-Blatt, am Sonntag. „Ein Deutscher gewinnt auf der Streif.“

Jeder weiß, was unseren Nachbarn die legendäre Abfahrt von Kitzbühel bedeutet. Abertausende Österreicher pilgern jedes Jahr in das kleine Dorf, das sonst den Reichen und Schönen vorbehalten ist. Glühweinselig stehen sie im Schnee und huldigen den Skirennfahrern, die sich diesem gefräßigen Monster aus Eis und Schmerz in den Schlund werfen. Da kann einer noch so viele Olympiasiege und Weltcuppunkte holen: Wer auf der Streif gewinnt, genießt in Österreich lebenslangen Legendenstatus.

Dass nun ausgerechnet ein Deutscher dort gewinnt, trifft einen wunden Punkt. Den Neureuther Felix, „unseren Lieblings-Deutschen“, haben sie im Slalom noch verwunden. Denn meist hat er dann ja doch verloren gegen Österreichs Nationalhelden Marcel Hirscher. Aber das? Thomas wer? Unfassbar! Ein Deutscher gewinnt auf der Streif.

Die größte Sensation des Sport-Winters ist perfekt

Dabei konnte es jener selbst am wenigsten fassen. Zuletzt hatte vor 39 Jahren ein Deutscher gewonnen: Sepp Ferstl, der seitdem Jahr für Jahr erklären musste, warum sich kein Nachfolger findet. Jetzt endlich hat es einer geschafft, es ist die größte Sensation dieses Winters. Selbst wenn Thomas Dreßen auch noch Olympiasieger werden sollte. Ein Triumph auf der Streif ist das Größte, was es im Skisport gibt. Bester Österreicher war übrigens Hannes Reichelt als Dritter. Unfassbar!

Das ist historisch! 1979 gab es den letzten Sieg in #Kitzbuehel, heute hat sich Thomas #Dressen in die Geschichtsbücher eingetragen. Glückwunsch! pic.twitter.com/0H4qJE1UFA — Sportschau (@sportschau) 20. Januar 2018

