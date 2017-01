2017-01-10 11:28:42.0

Hamburger SV Vermisster Timo Kraus: Polizei hofft auf einzigen Zeugen

Vom vermissten Merchandising-Boss des HSV fehlt weiter jede Spur. Die Polizei hofft bei der Suche nach Timo Kraus, den einzigen Zeugen bald zu finden.

Timo Kraus ist noch immer nicht aufgetaucht. Der Merchandising-Leiter des Hamburger SV ist seit einer Feier mit Mitarbeitern Samstagnacht verschwunden. Gegen 23.30 Uhr stieg er vor dem Restaurant Block Bräu an den Landungsbrücken in ein Taxi, das ihn nach Hause in den Vorort Buchholz bringen soll.

Doch dort ist Kraus nicht angekommen. Das letzte Mal wurde sein Handy allerdings nach Mitternacht an den Landungsbrücken gerortet. Als wahrscheinlich gilt, dass Kraus mit dem Taxi zum Hauptbahnhof fuhr, ehe er den Taxifahrer wieder umdrehen ließ. Was der Beweggrund dafür gewesen sein könnte, ist indes völlig unklar.

ANZEIGE

Ermittler suchen nach Taxifahrer von Timo Kraus

Einzig der Taxifahrer könnte bei der Suche nach Kraus nun wirklich weiterhelfen. Daher sucht die Polizei intensiv nach dem Mann, in dessen Taxi Kraus Samstagnacht einstieg. "Der Fahrer ist ein wichtiger Zeuge. Wir bitten ihn, sich zu melden", so Polizeisprecher Jan Krüger.

Der Fall des vermissten Timo Kraus hat schnell für großes Aufsehen gesorgt. Der HSV sucht öffentlich unter anderem über Facebook und Twitter nach seinem Mitarbeiter. Die Beiträge in den sozialen medien wurden tausendfach geteilt und erreichten so bislang Millionen von Menschen. AZ