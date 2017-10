2017-10-28 21:45:00.0

Formel 1 Vettel holt Pole in Mexiko - WM-Rivale Hamilton Dritter

Sebastian Vettel startet am Sonntag von der Pole Position in das Formel-1-Rennen in Mexiko-City.

