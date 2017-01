2017-01-23 09:47:20.0

Handball-WM 2017 Von den Schiedsrichtern um das Viertelfinale betrogen

Die deutsche Mannschaft hat schlecht gespielt gegen Katar. Trotzdem hätte der Medaillentraum weiterleben können - wenn nicht die Schiedsrichter etwas dagegen gehabt hätten. Von Tilmann Mehl

Andreas Wolff kann es nicht fassen. Die deutsche Nationalmannschaft ist bei der Handball-WM in Frankreich im Achtelfinale an Katar gescheitert.

Es ehrt die deutsche Nationalmannschaft, dass sie nach der Niederlage gegen Katar die Schuld bei sich selbst suchte. Die Handballer hatten im Achtelfinale schließlich auch ihr mit Abstand schlechtestes Spiel dieser WM abgeliefert. Nach fünf Siegen in der Vorrunde kam das Aus im Achtelfinale gegen Katar überraschend.

Packten sie in der Defensive noch engagiert zu, fehlten ihnen im Angriff die Lösungsmöglichkeiten. Zudem ließen sie viele Chancen schlicht erbärmlich liegen. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die deutsche Nationalmannschaft im Viertelfinale stehen würde, wenn die beiden Unparteiischen nicht zur Unzeit maßgeblich ins Spiel eingegriffen hätten.

Bis zur 58. Minute verhielten sich die beiden Litauer größtenteils unauffällig. Dass die Kataris am Ende fünf Siebenmeter zugesprochen bekamen, die deutsche Mannschaft dagegen keinen einzigen, deutet allerdings schon eine Tendenz an. (Video ab10:27

)

Beim Stand von 20:20 rund drei Minuten vor Schluss allerdings lagen die beiden Schiedsrichter so offensichtlich daneben, dass der Weg zum Vorsatz nicht weit ist. Im Angriff wurde Holger Glandorf derart rüde abgeräumt, dass eine Zwei-Minuten-Strafe angebracht gewesen wäre. Die Schiedsrichter ließen weiterlaufen. Im Anschluss kam Paul Drux an den Ball, der freien Weg zum Tor gehabt hätte, wenn nicht ein Katari durch den Kreis gelaufen wäre, um ihn zu stören. Ein klarer Siebenmeter. Die Schiedsrichter entschieden allerdings auf Stürmerfoul und somit Ballbesitz für Katar. Im folgenden Angriff fiel der entscheidende Treffer zum 21:20.

Auch schlechte Spiele kann man gewinnen, wenn ...

Im Fußball wäre das so, als würde fünf Minuten vor dem Ende erst ein Gegner nicht mit dem notwendigen Platzverweis geschickt werden und anschließend ein klarer Elfmeter nicht gepfiffen werden, weil die Schiedsrichter auf Schwalbe entscheiden.

Die Erregung in der Öffentlichkeit wäre groß. Mehrere Millionen hätten das Spiel im Fernsehen gesehen. Die WM in Frankreich war nicht im TV zu sehen. Die deutschen Sender konnten sich nicht mit dem Rechteinhaber beIN Sports einigen, der seinen Sitz in Katar hat.

Die deutsche Mannschaft hat schlecht gespielt. Aber auch schwache Spieler kann man gewinnen. Wenn man nicht klar benachteiligt wird.

