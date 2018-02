2018-02-02 06:51:00.0

Porträt Warum Doping-Experte Hajo Seppelt mit Bodyguards recherchiert

Der Journalist Hajo Seppelt taucht für seine Geschichten über Doping tief in die Schattenwelt des Sports ein. Warum er selbst zur Zielscheibe geworden ist. Von Andreas Kornes

Es ist sein Beruf, sich mit den Mächtigen anzulegen. Der Journalist Hajo Seppelt recherchiert in der Schattenwelt des Sports. Dort, wo Athleten, Ärzte, Funktionäre und Politiker Allianzen eingehen, von deren Existenz die Öffentlichkeit nichts wissen soll. Dort, wo Olympiasiege geplant werden, deren Zustandekommen das Fachwissen jedes Apothekers übersteigen würde. Seppelt hat sich im Laufe der Jahre viele Feinde gemacht. Vor allem seine Enthüllungen über staatlich organisiertes Doping in Russland haben ihn zur Zielscheibe gemacht. Seit Jahren arbeiten sich hunderte Trolle an dem Journalisten ab.

Russlands Sportler dürfen wegen des Doping-Skandals nur unter neutraler Flagge an den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang teilnehmen. Das entschied die Exekutive des Internationalen Olympischen Komitees in Lausanne.

Seine Gegner arbeiten mit vielen Tricks

Er selbst nimmt das gelassen hin. Meistens. Nicht immer. Das zeigt eine Szene aus dem Sommer 2016. Seppelt gab einer Reporterin des russischen TV-Senders Rossija 1 ein Interview. Schnell war deren Ziel klar: Sie wollte Seppelt provozieren – was ihr auch gelang. Unter anderem fragte sie ihn, ob er für seine Arbeit Schmiergeld bekomme. Der Journalist warf das Fernsehteam nach lautstarker Diskussion einigermaßen rabiat aus seinem Hotelzimmer – was mit versteckter Kamera gefilmt und im russischen Fernsehen ausgestrahlt wurde. Seppelt sagte später: „Ich finde es völlig in Ordnung auszurasten. Es war vielleicht ein bisschen naiv von mir, nicht zu merken, dass das geheim auch noch weiter mitgefilmt worden ist. Das war der offenkundige Versuch, meine Arbeit zu diskreditieren.“ Seppelts Gegner arbeiten mit vielen Tricks. Zum Beispiel mit gefälschten Dokumenten, um ihn und seine Kollegen der WDR-Dopingredaktion auf falsche Fährten zu locken und deren Glaubwürdigkeit zu untergraben.

Der russische Doping-Skandal im Schnelldurchlauf 1 von 23 vorherige Seite nächste Seite

3. Dezember 2014: Alles beginnt mit dem Dokumentarfilm «Geheimsache Doping - Wie Russland seine Sieger macht». Das Image des russischen Sports wird durch Enthüllungen der ARD über systematisches Doping, Vertuschung von Kontrollen und Korruption auf schockierende Weise beschädigt...



... Die Dokumentation präsentiert geheime Aufzeichnungen mit Hinweisen auf ein staatlich unterstütztes Doping sowie auf einen offenbar im Hintergrund wirkenden Betrugs- und Vertuschungsapparat. Sogar die Spitze des Leichtathletik-Weltverbandes mit Ex-Präsident Lamine Diack ist involviert.



16. Dezember 2014: Die Welt-Anti-Doping setzt eine Kommission zur Aufklärung der Vorwürfe gegen den russischen Spitzensport ein. Der frühere WADA-Chef Richard W. Pound führt das dreiköpfige Gremium an, ihm zur Seite stehen Experte Richard McLaren und der deutsche Kriminalbeamte Günter Younger.



16. Juli 2015: Aufgrund von Doping-Ermittlungen zieht der russische Leichtathletik-Verband vorläufig sein komplettes Geher-Team von internationalen Wettkämpfen zurück. Die WM findet Ende August in Peking ohne die mit Abstand erfolgreichste Geher-Nation statt.



4. November 2015: Diack wird Bestechlichkeit und Geldwäsche vorgeworfen. Die französische Justiz erhebt Anklage gegen den 82-Jährigen. Diack soll in seiner Amtszeit mehr als eine Million Euro für die Vertuschung positiver Doping-Proben kassiert haben, erklärt eine französische Staatsanwältin.



9. November 2015: Die unabhängige WADA-Kommission um Pound legt ihren ersten Bericht vor, der ein Schreckensbild der Doping-Praktiken in der russischen Leichtathletik zeigt. Die Kommission empfiehlt, Russland aus der IAAF auszuschließen.



10. November 2015: Die WADA entzieht dem Doping-Kontrolllabor in Moskau vorläufig die Akkreditierung. Das Internationale Olympische Komitee suspendiert das IOC-Ehrenmitglied Lamine Diack.



13. November 2015: Die IAAF suspendiert den Gesamtrussischen Leichtathletik-Verband ARAF angesichts der gravierenden Dopingvorwürfe.



18. November 2015: Die WADA suspendiert Russlands Anti-Doping-Agentur RUSADA, weil sie die Regeln nicht eingehalten hat.



7. Januar 2016: Die Ethikkommission der IAAF sperrt im Zuge des Dopingskandals den Sohn von Ex-Präsident Diack, Papa Massata, den ehemaligen IAAF-Schatzmeister Walentin Balachnitschjow und Russlands Ex-Cheftrainer Alexej Melnikow lebenslang. Der frühere Anti-Doping-Chef Gabriel Dollé wird für fünf Jahre gesperrt.



14. Januar 2016: Bei der Präsentation des zweiten Berichts wirft die unabhängige WADA-Kommission der IAAF «ein komplettes Versagen im Kampf gegen Doping und Korruption» vor. Hauptverantwortlicher für die «Organisation und Ermöglichung der Verschwörung» sei der frühere IAAF-Präsident Diack.



6. März 2016: Das angeblich große Reinemachen in der russischen Leichtathletik wird durch neue Vorwürfe gegen die Sport-Weltmacht erschüttert. Eine neue TV-Dokumentation präsentiert im WDR Belege für Verstöße von Russlands Leichtathletik gegen Auflagen vom Weltverband IAAF und der Welt-Anti-Doping-Agentur.



7. März 2016: Die russische Weltklasse-Spielerin Maria Scharapowa ist bei den Australian Open im Januar positiv auf Meldonium getestet worden. Das gibt sie selbst bekannt. Bis Mitte April verzeichnet die WADA mehr als 170 Positiv-Tests auf Meldonium, das erst seit Jahresanfang auf der Liste der verbotenen Mittel steht. Da unklar ist, wie lange Meldonium nachweisbar ist, lockert die WADA ihre Richtlinien.



12. Mai 2016: Der ehemalige Leiter des Moskauer Anti-Doping-Labors, Gregori Rodschenkow, behauptet in der «New York Times», dass er in Sotschi positive Dopingproben russischer Athleten zusammen mit der Anti-Doping-Agentur Rusada sowie dem Geheimdienst auf Anordnung vom Staat vertuscht habe. 15 der russischen Medaillengewinner in Sotschi seien gedopt gewesen. US-Justiz, das Internationale Olympische Komitee (IOC) und die WADA nehmen Ermittlungen auf.



17. Mai 2016: Bei Nachkontrollen zu den Olympischen Spielen 2008 in Peking werden 31 Sportler positiv getestet. Darunter sollen 14 russische Sportler sein, offenbar auch zehn Medaillengewinner. Eine davon ist Hochsprung-Olympiasiegerin Anna Tschitscherowa. Gleichzeitig setzt die WADA eine Untersuchungskommission wegen der Sotschi-Vorwürfe ein.



27. Mai 2016: Bei Nachkontrollen zu den Olympischen Spielen 2012 in London sind 23 Sportler positiv getestet worden. Hinzu kommt eine weitere positive Probe von den Sommerspielen 2008 in Peking. Acht russische Sportler sind betroffen.



8. Juni 2016: Scharapowa wird für zwei Jahre wegen ihres positiven Tests auf Meldonium gesperrt.



15. Juni 2016: Die WADA erhebt erneut schwere Vorwürfe. So sollen zwischen dem 15. Februar und 29. Mai insgesamt 736 geplante Dopingkontrollen nicht durchgeführt worden sein. Kontrolleure seien in Russland von Athleten massiv behindert und von Beamten des russischen Geheimdienstes FSB eingeschüchtert worden.



17. Juni 2016: Einstimmig bestätigt das Council der IAAF die Sperre für die russischen Leichtathleten. Damit dürfen sie bei den Olympischen Spielen in Rio nicht starten. Es gibt jedoch einen Kompromiss. Einzelne Athleten können unter neutraler Flagge teilnehmen, sofern sie nicht im russischen Doping-System involviert sind. So erhält Weitspringerin Darja Klischina eine Ausnahmegenehmigung von der IAAF.



3. Juli 2016: Russland legt Einspruch gegen den Olympia-Ausschluss seiner Leichtathleten vor dem CAS ein.



11. Juli 2016: Der CAS verschiebt ein Urteil im Fall Maria Scharapowa auf September. Damit ist sie bei Olympia nicht dabei.



18. Juli: Die Welt-Anti-Doping-Agentur legt ihren Ermittlungsbericht zu den Doping-Anschuldigungen rund um die Winterspiele in Sotschi gravierende Belege für staatlich gesteuertes Doping in Russland vor. Im Moskauer Dopinglabor seien über Jahre hinweg positive Proben verschwunden, das russische Sportministerium habe die Manipulationen überwacht, hieß es in dem in Toronto vorgestellten Report. Eine Empfehlung für Sanktionen wie einen Olympia-Ausschluss gab er aber nicht.



bis 21. Juli 2016: Der CAS will über den Einspruch gegen den Ausschluss russischer Leichtathleten in Rio entscheiden

In Rio musste er von einer Spezialeinheit geschützt werden

Im internationalen Spitzensport geht es um sehr viel Geld und Macht. Wer diese Geschäfte stört, muss manchmal sogar um sein Leben fürchten. „Es gibt genug Leute, die ein gewisses Aggressionspotenzial gegenüber meiner Arbeit konkret entwickelt haben, die vor allem aus dem russisch-sprachigen Raum kommen“, sagte der 55-jährige Seppelt am Rande der Olympischen Sommerspiele 2016 in Rio. Als er vor Ort recherchierte, hatte er stets zwei Bodyguards einer brasilianischen Spezialeinheit an seiner Seite.

Sportfan ist Hajo Seppelt nicht

Über den Privatmann Hajo Seppelt ist nichts bekannt. Vielleicht, weil er seine Familie schützen will. Möglicherweise aber auch, weil er sein Leben dem Kampf gegen Doping gewidmet hat. Denn vielleicht kann man den Job, so wie er ihn macht, gar nicht anders nehmen als sehr persönlich, hat die Süddeutsche Zeitung einmal über ihn geschrieben. Seppelt selbst sieht das anders. „Ich kämpfe nicht gegen Doping. Ich berichte über Doping.“ Ein Sportfan sei er nicht. Dafür hat er zu viel gesehen in der Schattenwelt des Sports.