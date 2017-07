2017-07-18 11:45:57.0

FC Augsburg Warum fehlt Caiuby auf dem Mannschaftsbild?

Beim Gruppenbild des FCA sind 35 Spieler zu sehen - nur der Brasilianer fehlte auf dem Gruppenfoto. Was der FC Augsburg dazu sagt.

Gleich in vier Reihen stellten sich die Spieler des FC Augsburg beim Mannschaftsfoto auf - schließlich umfasst der Kader des Bundesligisten mittlerweile 36 Profis und ist damit aktuell der größte in der deutschen Eliteklasse. Zu sehen waren bei den Mediadays, die am Montag in der WWK-Arena stattfanden, aber nur 35 Kicker. Einer fehlte: der Brasilianer Caiuby. Warum?

Laut FC Augsburg gibt es dafür eine einfache Erklärung: Caiuby fehlte, weil er krank war. Mit etwaigen Wechselabsichten habe das Fehlen des 29-jährigen Offensivspielers, der noch einen Vertrag bis Sommer 2018 hat, nichts zu tun. Die Aufnahmen von Caiuby, die der FCA zum Beispiel für seinen Videowürfel benötigt, sollen bei nächster Gelegenheit nachgeholt werden.

ANZEIGE

Ohnehin stattet die DFL allen Bundesligisten nach Ende der Wechselperiode noch einen Besuch ab, um etwaige Neuzugänge abzulichten. Ob der Spieler beim Test gegen den FC Tokyo am Dienstagabend in Buchloe zur Verfügung steht, sei noch nicht klar.

Die Idylle von Mals - Der FCA im Trainingslager Alte Trainingslager-Regel: Erst wenn der Trainer die Schuhe auszieht, ist Trainingsende. Und dann ist auch mal Zeit für das Alpenidyll. Foto: Klaus Rainer Krieger

Erst vor kurzem hatte der Brasilianer betont, sich beim FC Augsburg trotz der gewachsenen Konkurrenzsituation im Riesenkader durchsetzen zu wollen: „Es ist toll, dass wir ein paar gute Spieler bekommen haben. Konkurrenz bringt uns alle weiter. Wenn du dich hängen lässt, bist du raus." Allgemein habe ihn die schwere Verletzung, die er in der vergangenen Saison erlitten hat, nachdenklicher gemacht.

Das Verhältnis zwischen Spieler und Verein war zwischenzeitlich auch etwas getrübt: Caiuby hatte im Winter eigenmächtig seinen Heimaturlaub verlängert und seine Reha in Brasilien fortgesetzt. Manager Stefan Reuter meinte damals: „Er hätte uns zumindest informieren müssen. Uns wäre lieber gewesen, er hätte die Reha in Deutschland fortgesetzt, aber bei uns herrscht ja freie Arztwahl.“ Die Wogen haben sich längst geglättet.“ eisl

Lesen Sie auch:

Wer heute fotografiert wird, muss nicht im Kader bleiben

Der Kader des FC Augsburg muss kleiner werden