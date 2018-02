2018-02-12 10:31:44.0

Olympia 2018 Was Roboter-Fische im Olympia-Zentrum treiben

Südkorea ist das Land der Technik - das kann man sogar im Aquarium sehen. Unser Olympia-Reporter Milan Sako ist der Sache auf den Grund gegangen.

Was Fisch-Roboter im Presse-Zentrum von Pyeongchang zu suchen haben

Kaum ein Land gilt als so technik-affin wie Südkorea: Überall gibt es beste WLAN-Verbindung, in den Handys sind die neuesten Prozessoren verbaut. Klare Sache, dass im Pressezentrum von Olympia 2018 in Pyeongchang auch Roboter nicht fehlen dürfen: Im Aquarium des Presse-Zentrums verrichten elektronische Fische ihre Arbeit. Unser Olympia-Reporter Milan Sako hat sich die Tiere mal genauer angesehen und ist der Sache - gewissermaßen - auf den Grund gegangen.