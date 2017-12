2017-12-29 08:14:12.0

NHL-Eishockey Washington Capitals gewinnen ohne Grubauer gegen Boston

Die Washington Capitals können auch ohne Eishockey-Nationaltorhüter Philipp Grubauer siegen. Am Donnerstag gewann das Team gegen Boston Bruins knapp mit 4:3 nach Penaltyschießen.

Ohne Eishockey-Nationaltorhüter Philipp Grubauer haben die Washington Capitals in der nordamerikanischen NHL einen Heimsieg gefeiert.

Die Mannschaft aus der US-Hauptstadt besiegte am Donnerstag die Boston Bruins knapp mit 4:3 (0:2, 2:0, 1:1, 1:0) nach Penaltyschießen. Der 26-jährige Grubauer, der am Mittwoch im Spiel gegen die New York Rangers mit 37 Paraden seinen ersten Shutout der Saison verbuchte, kam dabei nicht zum Einsatz.

Alexander Owetschkin schießt die Washington Capitals auf Platz 3 der NHL Eastern Conference

Den entscheidenden Treffer im Shootout erzielte Capitals-Superstar Alexander Owetschkin. Mit 49 Punkten aus 39 Spielen liegt Washington auf dem dritten Platz in der Eastern Conference.

Nationalspieler Tobias Rieder konnte trotz seiner zwei Torvorlagen die Niederalge der Arizona Coyotes nicht verhindern. Mit 4:7 (2:3, 1:3, 1:1) unterlagen die Coyotes in eigener Halle den Toronto Maple Leafs. Der 24-jährige Landshuter bereitete sowohl das 2:3 durch Brendan Perlini (16. Minute) als auch das 3:6 durch Jordan Martinook (39.) vor. Arizona ist mit 23 Punkten weiterhin das schlechteste Team der gesamten Liga. (dpa)

