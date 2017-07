2017-07-02 14:30:48.0

FC Augsburg Weil er zum FCA wechselt: Neuzugang Heller verkauft Sofa auf Ebay

FCA-Neuzugang Marcel Heller muss derzeit den Umzug von Darmstadt nach Augsburg organisieren. Seine Couch wird ihn nicht zum neuen Arbeitgeber begleiten - er verkaufte sie auf Ebay.

Marcel Heller muss derzeit bekanntermaßen einen Umzug organisieren: Nach vier Jahren in Darmstadt hat der 31-Jährige einen Zwei-Jahres-Vertrag beim FC Augsburg unterschrieben. Bei dieser Gelegenheit steht auch der in der Glitzerwelt Profifußball lebende Sportler vor allzu irdischen Problemen - und muss sich vom sperrigem Hausrat in der alten Bleibe trennen. Fest steht: Die Couch von Heller wird ihn nicht von Hessen in die Fuggerstadt begleiten. Er verkaufte seine Wohnlandschaft über Ebay-Kleinanzeigen. Kostenpunkt: 850 Euro.

Dabei hatte Heller das Angebot zuerst auch auf Facebook gepostet. Der Eintrag wurde schnell wieder gelöscht, auf Ebay-Kleinanzeigen war die "Couch/Sofa Landschaft Stoffpass Holiday" bis Sonntagnachmittag noch eine Weile zu betrachten. Offenbar ist nun ein Käufer gefunden, die Anzeige ist gelöscht.

Das Argument, das den potentiellen Käufer überzeugt haben dürfte: Die Couch sei "im Top Zustand" gewesen, war in der Anzeige zu lesen gewesen. Verbunden mit dem Hinweis: "Verkaufe diese Couch/Sofa Landschaft aufgrund eines Umzug." Dazu hatte Heller zehn Fotos der schwarzen Couch hinzugestellt. In einem davon findet sich auch ein Hinweis auf die Maße. Heller präsentiert diese geradlinig und ohne viel Schnickschnack:

Auch einen Stoffpass mit Informationen zur Pflege des Bezugs gab es zu sehen.

Sei's drum, das Ding ist offenbar weg. Verständlich, dass Heller die Angelegenheit mit dem alten Sofa schnell klären wollte - schließlich steht am Mittwoch die Abreise ins zehntägige Trainingslager nach Mals (Südtirol) an. Zwischen Konditionseinheiten und Teambuildung-Maßnahmen kann selbst der bodenständigste Kicker Scherereien um das alte Sofa in Darmstadt nicht gebrauchen.

Aus dem Kreis der Neuzugänge scheint Heller schon jetzt herauszustechen - nicht nur wegen der erfrischend normalen Weise, wie er sich von seinem alten Mobiliar trennen möchte. In seiner alten Heimat widmete ihm eine Punk-Band schon die Punk-Hymne "Heller ist schneller".

