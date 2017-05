2017-05-05 12:49:27.0

Live auf Facebook Weltrekord-Versuch: Mexikaner will Fußball 26 Stunden lang jonglieren

Der Mexikaner Abraham Munoz will den Weltrekord im Jonglieren eines Fußballs knacken - dafür muss er ihn 26 Stunden lang hochhalten. Zu sehen ist das live auf Facebook.

Es ist ein ebenso ehrgeiziges wie anstrengendes Ziel, das sich der Mexikaner Abraham Munoz gesetzt hat: Er will den Weltrekord im Jonglieren eines Fußballs knacken. Dafür muss er den Ball satte 26 Stunden hochhalten, um einen Eintrag im Guiness-Buch der Rekorde zu erhalten. Das besondere: Über Facebook kann man dem Mexikaner bei seinem Versuch zusehen.

Dabei ist zu sehen, dass der Kicker sich eine Strategie (oder so ähnlich) zugelegt hat: Während er den Ball hochhält, futtert der Mexikaner immer wieder ein bisschen etwas - ist ja auch anstrengend, so ein Weltrekordversuch. Sollte der Ball aber in dieser Zeit einmal den Boden berühren, gilt der Rekordversuch als gescheitert.

Dabei muss Munoz natürlich nicht 26 Stunden ohne Unterbrechung den Ball in der Luft halten: Die von Guiness festgelegten Regeln besagen, dass er pro Stunde entweder fünf Minuten pausieren oder alle vier Stunden eine Pause von 20 Minuten einlegen darf. An so etwas wie Schlaf ist unter solchen Bedingungen natürlich nicht zu denken, sondern eher an die kleinen Dinge des Lebens wie eine Pause auf der Toilette.

Auf seiner Facebook-Seite Abraham Muñoz "Soccer-Man" lässt sich der Rekordversuch des Mexikaners live verfolgen, über die Kommentarfunktion soll man den Rekordjäger anfeuern können.

Sollte das alles von Erfolg gekrönt sein, wäre es im Übrigen nicht der erste Eintrag des Mexikaners in Guiness-Buch der Rekorde. Im vergangenen Jahr stellte Munoz einen ebenso wahnwitzigen Weltrekord auf: Mit einem Ball am Fuß jonglierte er 42 Kilometer in Folge, ohne den Ball am Boden aufkommen zu lassen. Die Rekordzeit des Kickers über die Marathonstrecke: fünf Stunden, 41 Minuten und 52 Sekunden. Das dürfte manch anderem schon ohne Ball, der permanent am Fuß klebt, schon einigermaßen schwer fallen. eisl