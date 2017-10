2017-10-09 08:04:22.0

WM-Qualifikation "Weltrekord perfekt": Pressestimmen zum Deutschland-Spiel

Die deutsche Nationalmannschaft gewinnt auch im zehnten WM-Qualifikationsspiel und stellt damit einen neuen Weltrekord auf. Hier sind die Pressestimmen zum Spiel.

Mit zehn Siegen in zehn Spielen sichert sich die deutsche Nationalmannschaft eine perfekte Qualifikation zur Fußball-WM 2018 in Russland. Das war zuvor nur Spanien vor der WM 2010 in Südafrika gelungen, allerdings mit schlechterer Tordifferenz. Damit stellt die deutsche Mannschaft einen neuen Weltrekord auf. Denn das Torverhältnis von 43:4 ist einmalig. Krönender Abschluss der Siegesreihe ist das 5:1 gegen den Außenseiter Aserbeidschand.

Pressestimmen zum 5:1-Sieg von Deutschland gegen Aserbaidschan

"Weltrekord ist perfekt: In der zähen 1. Halbzeit macht nur einer auf sich aufmerksam: Der Schalker Leon Goretzka versenkt den Ball geschickt per Hacke im Netz. Nach der Pause dreht Deutschland auf. Wagner köpft nach Brandt-Flanke das 2:1 (54.) – das fünfte Tor des Hoffenheimers im fünften Länderspiel! Jetzt ist der Bann gebrochen." bild.de

"Vom Start weg merkte man der deutschen Mannschaft an, dass sie in dieser Konstellation nicht wirklich oft zusammen spielt. Es fehlte an Abstimmung, Timing, Präzision - und auch Ideen. So musste ein Standard her, bei dem Aserbaidschan die nötige Ordnung vermissen ließ: Nutznießer war Goretzka, der mit der Hacke sehenswert ins linke obere Eck traf." kicker.de

"Mit dem WM-Ticket in der Tasche und sieben Änderungen in der Startelf schien zunächst drei Tage nach dem 3:1 gegen Nordirland etwas die Luft raus. Leon Goretzka traf zwar noch zauberhaft per Hacke (8.), danach wurden jedoch Abstimmungsprobleme offenbar, die Ramil Scheydajew (34.) zum Ausgleich nutzte. Sandro Wagner (54.), ein Eigentor von Badawi Hüsejnow (64.), erneut Goretzka (66.) und Emre Can (81.) bewahrten die Weltmeister vor einem Fleckchen auf der weißen Weste." welt.de

"Szene des Spiels: In der 8. Minute segelte eine Flanke von rechts durch den Strafraum, die beim Schalker Leon Goretzka landete. Mit dem Rücken zum Tor stehend platzierte er den Ball mittels eines wuchtigen Hackenkicks im linken oberen Eck. Ein edler Treffer beziehungsweise "ein tolles Tor!" (Jens Lehmann). Eine Szene, bei der Experten wie Laien wissen: Es kann eigentlich nur noch schlechter werden. Wurde es dann ja auch (zunächst)." spiegel.de

"So lief zunächst das Spiel des Weltmeisters nicht wie gewohnt. Goretzka sorgte zwar per Ferse für ein rasches 1:0 (9.), doch Ramil Sheydaev nutzte in der 34. Minute ein schwaches Abwehrverhalten zum Ausgleich. Nach der Pause legten die Deutschen aber kräftig zu, Wagner erlöste schließlich die Fans mit seinem fünften Tor im fünften Länderspiel (54.). Nach einem Doppelpack von Antonio Rüdiger (64.) und Goretzka (66.) war die Partie entschieden, Emre Can (81.) fixierte den Endstand." kurier.at (Österreich)