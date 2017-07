2017-07-03 18:59:00.0

Wimbledon Wimbledon-Aus für Kohlschreiber - Deutsches Quartett weiter

Der Augsburger Philipp Kohlschreiber hat es in Wimbledon nicht in die zweite Runde geschafft. Der Kroate Marin Cilic ließ ihm keine Chance.

Tennis-Routinier Philipp Kohlschreiber hat in Wimbledon den Einzug in die zweite Runde verpasst. Der 33 Jahre alte Augsburger war am Montag gegen den an Position sieben eingestuften Kroaten Marin Cilic beim 4:6, 2:6, 3:6 chancenlos.

Dagegen erreichten Carina Witthöft, Dustin Brown, Florian Mayer und Peter Gojowczyk bei dem Grand-Slam-Turnier in London die zweite Runde. dpa