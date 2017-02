2017-02-27 05:58:00.0

Eishockey Nürnberg Ice Tigers: Das ist der Gegner der Augsburger Panther

Im Play-off-Viertelfinale müssen die Augsburger Panther an den Nürnberg Ice Tigers vorbei. Keine einfache Aufgabe: Die Franken haben den besten Sturm der Liga. Von Milan Sako

Die Atmosphäre war hitzig, als Augsburg und Nürnberg zuletzt im Curt-Frenzel-Stadion die Schläger kreuzten. Es ging körperlich rustikal zur Sache und laut Nürnbergs Trainer Ron Wilson war der allzu euphorische Jubel von AEV-Verteidiger Gabe Guentzel nach seinem Tor zum 4:0-Endstand der Auslöser für die Emotionen auf dem Es.

Panther-Trainer Mike Stewart hielt das für „absoluten Quatsch“, Guentzel habe sich nach einer persönlich langen Durststrecke über seinen Torerfolg gefreut.

Am 8. März treten die Augsburger in Nürnberg an

Die Duelle auf dem Eis, aber auch in der anschließenden Pressekonferenz lieferten einen Vorgeschmack auf ein würziges Viertelfinale zwischen den Franken und den Schwaben. Zum ersten Match treten die Augsburger am Mittwoch, 8. März, in Nürnberg an. Die Saisonbilanz zwischen beiden Mannschaften ist ausgeglichen. Je ein Heim- und ein Auswärtssieg stehen für den AEV (4:0, 2:1) sowie den EHC (3:2, 3:2) in der Bilanz.

Die vom Schmuck-Unternehmer Thomas Sabo kräftig unterstützten Franken stellen die beste Angriffslinie der Deutschen Eishockey-Liga. National-Stürmer Patrick Reimer (26 Tore/26 Pässe), Steven Reinprecht (14/35) und Yasin Ehliz (16/32) führen mit ihrer Ausbeute die DEL-Scorerliste an. Im Tor vertraut Trainer Wilson auf sein deutsches Torwart-Duo Jochen Reimer und Andreas Jenike. Nürnbergs Saisonetat (9,7 Millionen Euro) ist fast doppelt so hoch wie der der Augsburger (5,4 Mio).

